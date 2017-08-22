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В Туле уничтожают клещей
фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле уничтожают клещей

За август-сентябрь подрядчик проведет акарицидную обработку всех местах массового пребывания туляков.

Акарицидная обработка скверов и парков Тулы продлится до сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня борьба с клещами ведется в Привокзальном территориальном округе в сквере 70-летия Победы и на территории, прилегающей к военно-патриотическому парку «Рубеж обороны».

В общей сложности сегодня подрядчик должен обработать порядка 7 га земельных участков.

Напомним, ранее акарицидная обработка проводилась на набережной р. Упы, в Баташевском саду, в скверах на ул. Кирова, за ТЦ «Демидовский», имени А.С. Пушкина, «Левша», в Березовой роще на ул. Калинина, на бульваре 2-го пр. Металлургов, на территориях спортивной площадки на ул. Речной, между 6-м и 13-м проездами пос. Октябрьский. Также были обработаны территории поселков Ленинский и Обидимо.

Всего же противоклещевую обработку планируется провести на площади около 40 га.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:25 +1
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