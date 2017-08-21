новости
новости
Регистрация
В Одоевском районе на пожаре погиб мужчина

В Одоевском районе на пожаре погиб мужчина

Причина происшествия устанавливается.

21 августа в 00.22 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании дома, расположенного в Одоевском районе в деревне Говоренки на улице Шоссейной.

Три пожарных расчета приехали на место происшествия через десять минут. В 00.35 огонь потушили. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

На пожаре погиб 47-летний мужчина.

В результате происшествия в одной из комнат дома образовался прогар в полу на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тульская область
Прочее
погиб на пожаре

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском кремле стартовало «Кремлевское подворье»
В Тульском кремле стартовало «Кремлевское подворье»
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Амкар»
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Амкар»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.