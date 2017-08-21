В Одоевском районе на пожаре погиб мужчина

21 августа в 00.22 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании дома, расположенного в Одоевском районе в деревне Говоренки на улице Шоссейной.

Три пожарных расчета приехали на место происшествия через десять минут. В 00.35 огонь потушили. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

На пожаре погиб 47-летний мужчина.

В результате происшествия в одной из комнат дома образовался прогар в полу на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.