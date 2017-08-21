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Тульские «Свидетели Иеговы» включены в Федеральный список экстремистских организаций

Тульские «Свидетели Иеговы» включены в Федеральный список экстремистских организаций

Весной тульская ячейка религиозной организации была оштрафована Пролетарским районным судом за распространение экстремистских материалов.

Обновлен Федеральный список экстремистских организаций, публикуемый на официальном сайте Министерства юстиции. В него была добавлена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации.

Среди них и религиозная организация Свидетелей Иеговы Тулы.

Напомним, 20 апреля 2017 года в Верховном суде Российской Федерации состоялось итоговое заседание по делу о признании религиозного «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. По решению суда, это сообщество будет ликвидировано, а его деятельность отныне объявлена вне закона.

Все имущество организации будет конфисковано в пользу государства. Деятельность управленческого центра была приостановлена Минюстом в конце марта, а судебный процесс по этому делу начался 5 апреля. Представители «Свидетелей Иеговы» заявили, что будут обжаловать решение и потребовали признать их жертвами политических репрессий.

Ранее тульская ячейка религиозной организации была оштрафована Пролетарским районным судом на 123 тысячи рублей за распространение экстремистских материалов.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:24 +5
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