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В Ясногорске отпраздновали День физкультурника
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Ясногорске отпраздновали День физкультурника

В городе прошли турнир по футболу среди детей, забеги легкоатлетов, мастер-класс от гонщиков местной секции мотоспорта.

12 августа на ясногорском стадионе прошли спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Поздравить жителей с праздником приехала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. Она пожелала всем присутствующим здоровья, новых спортивных достижений и преодоления всевозможных вершин.

В День физкультурника в Ясногорске прошли турнир по футболу среди детей, забеги легкоатлетов, показательные выступления борцов и мастер-класс от гонщиков местной секции мотоспорта.

Отметим, что в этом году руководитель ясногорской мотосекции обратился к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Он попросил оказать помощь в приобретении профессионального гоночного мотоцикла для выступлений спортсменов на крупных турнирах, в том числе на чемпионате России по мотокроссу.

Глава региона обещал помочь и подключил к решению вопроса Фонд развития «Перспектива». В конце июля все участники ясногорской секции уже в полной мере смогли оценить преимущества нового мотоцикла YAMAHA.

Развитие спорта в регионе является для Фонда одним из приоритетных направлений работы. Они оказывают помощь спортивным секция, клубам и профессиональным командам. А также участвуют в развитии и поддержке массового спорта. 

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День физкультурника в Ясногорске, Фото: 1
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 2
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 3
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 4
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 5
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 6
День физкультурника в Ясногорске, Фото: 7
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