Жителя Тульской области отправили в колонию за долг по алиментам в 45 тысяч

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Другие меры на должника не действовали.

В Тульской области мужчину осудили на 5 месяцев за неуплату алиментов в пользу 10-летнего сына. Он задолжал алиментов на сумму более 45 000 рублей.

По решению суда житель Тульской области должен был ежемесячно выплачивать ¼ часть своего дохода на содержание ребенка.

Однако мужчина деньги не выплачивал, и в итоге его долг составил более 45 000 рублей. Неплательщика приговорили к 80 часам обязательных работ, но наказание на мужчину не повлияло. Официально на работу он устраиваться не стал.

Тогда приставы возбудили уголовное дело. Суд признал должника виновным и приговорил к 5 месяцам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселении.