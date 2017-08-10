В Тульской области лишь 81,6% населения обеспечены качественной питьевой водой

Региональный Роспотребнадзор провел анализ результатов лабораторных исследований питьевой воды в населенных пунктах области.

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства в 1-м полугодии 2017 года составила 81,6%.

Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям за этот период составила 10,7% (в первом полугодии 2016 г. – 12,7%).

По микробиологическим показателям качество питьевой воды в распределительной сети стабильно и удельный вес несоответствующих проб составляет 0,75%.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи за последние годы не зарегистрировано.

В первом полугодии 2017 года за нарушения санитарного законодательства РФ по вопросам водоснабжения было составлено 64 протокола об административном правонарушении с наложением штрафных санкций.

Продолжена работа по подаче исковых заявлений о понуждении администраций МО и организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения к разработке проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В результате разработка проектов ЗСО проводилась в Киреевском, Белевском, Суворовском, Куркинском, Заокском районах. В 1 полугодии 2017 года Управлением было оформлено 37 санитарно-эпидемиологических заключения по проектам ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

роспотребнадзор предупреждает

При покупке и использовании бутилированной воды для питьевых целей необходимо обращать внимание на внешний вид самой воды (цвет, отсутствие посторонних включений), целостность упаковки и информацию для потребителей на этикетке, в том числе о сроке годности и условиях хранения продукции.