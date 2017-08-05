Сразу три города Тульской области празднуют годовщину основания!
Жители Узловой, Алексина и Дубны сегодня отмечают годовщины основания своих городов. С праздниками их поздравил губернатор Алексей Дюмин.
Алексину исполнилось 699 лет.
- У города древняя история и самобытная культура. Алексинцы не понаслышке знают, что значит искренне любить свою малую родину и делать все ради её развития.
Современные поколения горожан достойно продолжают трудовые традиции своих предков, заложивших основу всей российской металлургии. Благодаря вам Алексин сегодня – не только один из древнейших городов России, но и важный культурный и промышленный центр Тульской области с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Спасибо вам за то, что своим мастерством, целеустремлённостью и трудолюбием вы помогаете развиваться родному городу и всему нашему региону, - говорится в обращении губернатора.
Другое поздравление Алексея Дюмина адресовано узловчанам. Сегодня они празднуют 144-ю годовщину основания города.
- За прошедшее время город преодолел долгий путь развития от железнодорожной станции до важного районного центра со своей уникальной историей и традициями.
Сегодня Узловая – один из крупнейших городов Тульской области, куда приходят инвестиции, где строятся новые предприятия и создаётся современная инфраструктура.
Достигнутые успехи – это во многом заслуга самих узловчан. Своим трудолюбием, оптимизмом и неравнодушием вы вносите огромный вклад в развитие малой родины и всей Тульской области.
Спасибо вам за искреннюю любовь к родной земле, - обратился к узловчатам Алексей Дюмин.
И, наконец, третье поздравление - в адрес жителей Дубны. Их губернатор поздравил с 277-й годовщиной основания посёлка
- История Дубны тесно связана со становлением всей российской металлургии, ведь именно здесь почти три века назад был основан один из первых чугунолитейных заводов в стране.
С тех пор на дубенской земле сформировались уникальные трудовые и культурные традиции, которые живы и по сей день. В этом большая заслуга самих дубенцев, которые бережно хранят своё историческое наследие и душой болеют за родной край.
И в этом – залог развития не только Дубны, но и всей Тульской области.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пожелал жителям Алексина, Узловой и Дубны крепкого здоровья, благополучия и успехов.