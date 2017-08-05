Сразу три города Тульской области празднуют годовщину основания!

Жители Узловой, Алексина и Дубны сегодня отмечают годовщины основания своих городов. С праздниками их поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Алексину исполнилось 699 лет.

- У города древняя история и самобытная культура. Алексинцы не понаслышке знают, что значит искренне любить свою малую родину и делать все ради её развития.

Современные поколения горожан достойно продолжают трудовые традиции своих предков, заложивших основу всей российской металлургии. Благодаря вам Алексин сегодня – не только один из древнейших городов России, но и важный культурный и промышленный центр Тульской области с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Спасибо вам за то, что своим мастерством, целеустремлённостью и трудолюбием вы помогаете развиваться родному городу и всему нашему региону, - говорится в обращении губернатора.