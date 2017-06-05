новости
новости
Регистрация
В Туле суд постановил снести еще одно кафе в Пролетарском округе

В Туле суд постановил снести еще одно кафе в Пролетарском округе

Незавидная судьба ждет кафе «Фламинго» в Пролетарском округе. Решение суда обжалуется.

5 июня на еженедельном оперативном совещании в городской администрации рассмотрели проблему спорного кафе «Фламинго», что находится на пересечении улиц Калинина и Ложевой.

Сергей Шестаков, глава территориального управления по Пролетарскому округу:

Сергей Шестаков

– Кафе стоит на теплосетях. Мы обращались на него с иском, и суд первой инстанции принял сторону теруправления: постановил снести кафе и освободить территорию. Однако ответчик подал апелляцию, сейчас она рассматривается в суде.

Сергей Шестаков привел цифры: только в минувшую субботу в кафе четыре раза вызывали наряд полиции, в воскресенье – пять раз.

Напомним, буквально на днях судебные приставы снесли кафе «Дубрава», расположенное неподалеку от КБП. Комплекс был снесен по решению суда из-за споров о строительстве капитальных объектов на арендованной у города земле. К слову, «Дубрава» работала на этом месте 12 лет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
снос кафев Туле снесут кафе
Место
Тулакафе Фламингоулица Ложевая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле за неделю помыли 26 млн кв. метров улиц
В Туле за неделю помыли 26 млн кв. метров улиц
В Тульской области за неделю клещи покусали 183 человека
В Тульской области за неделю клещи покусали 183 человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.