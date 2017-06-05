В Туле суд постановил снести еще одно кафе в Пролетарском округе

5 июня на еженедельном оперативном совещании в городской администрации рассмотрели проблему спорного кафе «Фламинго», что находится на пересечении улиц Калинина и Ложевой.

Сергей Шестаков, глава территориального управления по Пролетарскому округу:

Сергей Шестаков – Кафе стоит на теплосетях. Мы обращались на него с иском, и суд первой инстанции принял сторону теруправления: постановил снести кафе и освободить территорию. Однако ответчик подал апелляцию, сейчас она рассматривается в суде.

Сергей Шестаков привел цифры: только в минувшую субботу в кафе четыре раза вызывали наряд полиции, в воскресенье – пять раз.

Напомним, буквально на днях судебные приставы снесли кафе «Дубрава», расположенное неподалеку от КБП. Комплекс был снесен по решению суда из-за споров о строительстве капитальных объектов на арендованной у города земле. К слову, «Дубрава» работала на этом месте 12 лет.