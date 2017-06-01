новости
новости
Регистрация
В Заполярье задержали туляка за браконьерство

В Заполярье задержали туляка за браконьерство

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В Мурманской области в полицию поступило сообщение от четверых мужчин — им требуется помощь, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта.

Полицейские совместно со спасателями отправились в указанное место на вертолете. Добравшись до района Сергозера Терского района, спасатели обнаружили троих жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Тульской области.

На санях-волокушах находились две туши убитых диких северных оленей, а также два тетерева и одна куропатка, охота на которых в Терском районе в настоящее время запрещена.

Гости Заполярья рассказали, что прибыли в Мурманскую область для вылова семги. Однако водоемы еще не были открыты, поэтому порыбачить мужчинам не удалось. Тогда они на снегоходах отправились в район Сергозера, где находились до 24 мая.

После наступления оттепели снег начал таять, и вернуться обратно с помощью снегоходов они не смогли, поэтому позвонили в экстренные службы.

Полицейские изъяли туши животных и птиц, а также оружие, из которого, предположительно, были убиты олени и птицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…».

В настоящее время назначены баллистическая и другие экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЗаполярье
Прочее
уголовное делобраконьерствополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал проект «Каникулы в городе»
В Туле стартовал проект «Каникулы в городе»
Президент Татарстана предложил губернатору Тульской области меняться опытом два раза в год
Президент Татарстана предложил губернатору Тульской области меняться опытом два раза в год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.