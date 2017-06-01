В Заполярье задержали туляка за браконьерство

В Мурманской области в полицию поступило сообщение от четверых мужчин — им требуется помощь, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта.

Полицейские совместно со спасателями отправились в указанное место на вертолете. Добравшись до района Сергозера Терского района, спасатели обнаружили троих жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Тульской области.

На санях-волокушах находились две туши убитых диких северных оленей, а также два тетерева и одна куропатка, охота на которых в Терском районе в настоящее время запрещена.

Гости Заполярья рассказали, что прибыли в Мурманскую область для вылова семги. Однако водоемы еще не были открыты, поэтому порыбачить мужчинам не удалось. Тогда они на снегоходах отправились в район Сергозера, где находились до 24 мая.

После наступления оттепели снег начал таять, и вернуться обратно с помощью снегоходов они не смогли, поэтому позвонили в экстренные службы.

Полицейские изъяли туши животных и птиц, а также оружие, из которого, предположительно, были убиты олени и птицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…».

В настоящее время назначены баллистическая и другие экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и виновных лиц.