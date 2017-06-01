День защиты детей в Туле: полная афиша
1 июня праздничные мероприятия пройдут в тульских парках. Внимание: на некоторых улицах ограничат стоянку и парковку.
Сегодня – День защиты детей. Тульские парки приготовили для маленьких туляков и их родителей различные мероприятия. И хотя погода сегодня не очень, в парк сходить все же можно. Вот что там планируется:
1 июня праздничная программа пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Начало праздника в 14.00.
В этот день на фонтанной площади парка развернутся интерактивные площадки разнообразных профессий, где ребенок сможет исполнить роль повара, флориста, водителя и даже фокусника.
В течение дня на эстраде будут выступать известные тульские артисты и детские творческие коллективы.
Новыми изделиями ручной работы порадует ярмарка мастеров. Интересной особенностью праздника станет шоу гигантских трансформеров и фотоакция «
Кстати, 2 июня праздничное мероприятие пройдет в Комсомольском парке культуры и отдыха с 13.00. В программе: концерт, конкурсно-игровая программа, мастер-классы, шоу гигантских трансформеров и фотоакция «
1 июня, в День защиты детей, в Туле будет дан старт масштабному проекту «Каникулы в городе», в рамках которого на главной площади оружейной столицы – площади Ленина – состоится праздник «Город детства».
В качестве гостей праздника приглашены представители тульских мотосообществ «Ночные волки» и «Тулица». Они традиционно подарят зрителям зажигательное выступление лучших мотоциклистов и картингистов города.
Начало работы площадок в 11.30.
Кроме грандиозной концертной программы на площади Ленина туляков ждут шесть разноплановых интерактивных площадок:
- зона ретро – играем в классики, резиночки, делаем панамы из газеты;
- игровая зона – играем в «Кольцеброс» и «Один в один»;
- мастер-класс по изготовлению тульских сувениров – раскрашиваем пряники и гармошки;
- художественная зона – рисуем на мольбертах в необычных техниках;
- дерево желаний – оставляем записки на память с пожеланиями солнышка, тепла и отличных каникул;
- фотозона – и, конечно, фотографируемся на память с уникальным реквизитом.
Согласно плану мероприятий все летние месяцы для юных туляков будут работать более 50 площадок по всей Большой Туле. Детей ждут различные игры, мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ кино и мультфильмов, творческие и познавательные мероприятия.
Афишу летних мероприятий в рамках проекта «Каникулы в городе» на июнь можно посмотреть здесь.
1 июня в Туле начнут работу летние читальные залы. Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек. Организаторы – библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», проект «Библиотека под зонтиком».
В рамках праздника гостей ждут: конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое. В летних читальных залах можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 35-53-67.
«Библиотека под зонтиком»
Где: детский сквер Пролетарского округа (напротив ТЦ «Кировский»).
Программа:
Конкурсно-игровая программа «Мир всем детям на планете»
11.00 - 11.15 - Обзорная экскурсия по библиоэкспрессу;
11.00 - 15.00 - Книжная выставка «Книга в летнем рюкзаке»;
11.00 - 15.00 - Акция буккроссинг «Хорошие книги в хорошие руки»;
11.30 - 13.00 – Викторина «Сказочное царство-мудрое государство»;
12.00 - 13.00 - Мастер класс по оригами «Чудеса своими руками»;
13.00 - 15.00 - Конкурс рисунков «Акварельная поляна»;
13.00 - 15.00 - Игра-ходилка «Путешествие по России».
«Читай-дворик на Кауля»
Где: сквер на улице Кауля, 10.
Программа:
11.30 - 13.00 - Литературно-музыкальный праздник «Остров Читалия на планете Лето»:
- Литературно-музыкальная композиция «Летнее чтение – вот это приключение»;
- Игра-викторина «Читали! Знаем!»;
- Экологическое лото «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»;
- Подвижная игра «Задом наперёд совсем наоборот»;
- Рисуем на асфальте «Сказочное многоцветье»
- Словесно-дидактическая игра «Весёлые Да-Нетки»;
- Библиотечная выставка «Почитаем, поиграем и журналы полистаем».
«Литературная скамейка»
Где: Комсомольский парк культуры и отдыха.
Программа:11.00 - День веселого творчества «Город мастеров»;
12.00 - Праздник «Приключения в волшебной стране»;
13.00 - Буккроссинг «Прочитай – отдай другому».
«Библиотека под зонтиком»
Где: сквер ДК «Косогорец»
Программа:
11.00 - 13.00 - Литературно-игровая программа «Здравствуй, лето!»
- Литературная викторина «Любимые сказки»;
- Поэтическая минутка «Мое любимое стихотворение»;
- Арт-площадка «Нарисуй лето»;
- Буккроссинг «Я прочитал, а ты?..».
«Читалочка»
Где: Пролетарский парк культуры и отдыха
Программа:
11.00 - 13.00 - Праздник «Лето книжное, будь со мной!»
Парад викторин:
- Викторина «Знатоки природы»;
- Викторина «Загадки леса»;
- Викторина «Лесные жмурки»;
- Викторина «Загадки леса»;
- Викторина «Чепушинки леса».
Викторины будут сочетаться с игровой, развлекательной программой, подготовленной массовиками-затейниками Парка культуры и отдыха Пролетарского района.
«Библиосундучок»
Где: городской парк «Рогожинский»
Программа:
11.00 - 13.00 «Библиосундучок»
- Подвижные игры вместе с Солнышком: «Солнышко и дождик»; «Разноцветные флажки»; «Лягушки-хохотушки»; «Как живешь?»;
- Кукольный спектакль «Катя и Лиса»;
- Обслуживание читателей.
«Литературная площадка»
Где: площадка Скуратовского микрорайона
Программа: «Библиосерпантин»
12.00 - Викторина «Литературные загадки»;
12.00 - 14.00 - Библиотечная выставка «Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир войдем»;
12.00 - 14.00 - Буккроссинг «Найди свою книгу»;
12.30 - Конкурс рисунка на асфальте «Страна Фантазия»;
13.00 - 14.00 - Мастер-класс «Рукодельная полянка».
«Почитай - КА!»
Где: Гарнизонный проезд, 2г-2е.
Программа: «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето!»
13.00 - Выставка-обзор «Вот оно какое, наше лето»;
13.30 - Викторина «Прогулки по лесу;
14.00 - Конкурс «Зашифрованные растения»;
14.30 - Физкульт-минутка «Назвался груздем…»;
15.00 - Литературная игра: «Отгадай героя».
«Книга на улице»
Где: ул. Бондаренко, 11 (площадка перед библиотекой)
Программа:
10.00 - Праздник «Разные дети живут на планете»
- Викторина «Без книги хорошей я жить не могу»;
- Обзор литературы «Мастера улыбок»;
- Физкультминутка по стихотворениям С. Михалкова;
- Инсценировка сказки «Репка» на современный лад»;
- Игра «Сочиним сказку»;
- Конкурс рисунков на асфальте.
«Лето зря не проводи – в библиотеку приходи!»
Где: ЦРБ (сквер) п. Ленинский, ул. Ленина, 5
Программа: 10.00 - 12.00 PRO - движение книги «Прочитай-ка!»
- Викторина «Добрый мир страны детства»;
- Краеведческая беседа «Встреча, дарованная судьбой» (А.С.Пушкин и А.С.Хомяков);
- Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово»;
- Буккроссинг «Под книжным зонтиком».
1 июня в центре Тулы ограничат остановку и стоянку транспорта. Это связано с празднованием в Туле Международного дня защиты детей.
Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств: 1 июня с 9.00 до 13.00 по улице Менделеевской на участке, прилегающем к площади Ленина, на площади Ленина.