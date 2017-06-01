День защиты детей в Туле: полная афиша

Сегодня – День защиты детей. Тульские парки приготовили для маленьких туляков и их родителей различные мероприятия. И хотя погода сегодня не очень, в парк сходить все же можно. Вот что там планируется:

1 июня праздничная программа пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Начало праздника в 14.00.

В этот день на фонтанной площади парка развернутся интерактивные площадки разнообразных профессий, где ребенок сможет исполнить роль повара, флориста, водителя и даже фокусника.

В течение дня на эстраде будут выступать известные тульские артисты и детские творческие коллективы.

Новыми изделиями ручной работы порадует ярмарка мастеров. Интересной особенностью праздника станет шоу гигантских трансформеров и фотоакция « Буквы П. А. Р. К.»: тот, кто сделает фото с каждой из букв и первым выложит в инстаграм с хештегом #паркитула, получит приз (сертификат) от автошколы «Клаксон» на бесплатное обучение (категория В).

Кстати, 2 июня праздничное мероприятие пройдет в Комсомольском парке культуры и отдыха с 13.00. В программе: концерт, конкурсно-игровая программа, мастер-классы, шоу гигантских трансформеров и фотоакция « Буквы П. А. Р. К.».



1 июня, в День защиты детей, в Туле будет дан старт масштабному проекту «Каникулы в городе», в рамках которого на главной площади оружейной столицы – площади Ленина – состоится праздник «Город детства».

В качестве гостей праздника приглашены представители тульских мотосообществ «Ночные волки» и «Тулица». Они традиционно подарят зрителям зажигательное выступление лучших мотоциклистов и картингистов города.

Начало работы площадок в 11.30.

Кроме грандиозной концертной программы на площади Ленина туляков ждут шесть разноплановых интерактивных площадок:

зона ретро – играем в классики, резиночки, делаем панамы из газеты;

игровая зона – играем в «Кольцеброс» и «Один в один»;

мастер-класс по изготовлению тульских сувениров – раскрашиваем пряники и гармошки;

художественная зона – рисуем на мольбертах в необычных техниках;

дерево желаний – оставляем записки на память с пожеланиями солнышка, тепла и отличных каникул;

фотозона – и, конечно, фотографируемся на память с уникальным реквизитом.

Сам же летний проект «Каникулы в городе» для Тулы стал уже традиционным. В этом году он проводится в третий раз и, как и в прошлые годы, продлится до конца лета.

Согласно плану мероприятий все летние месяцы для юных туляков будут работать более 50 площадок по всей Большой Туле. Детей ждут различные игры, мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ кино и мультфильмов, творческие и познавательные мероприятия.

Афишу летних мероприятий в рамках проекта «Каникулы в городе» на июнь можно посмотреть здесь.

1 июня в Туле начнут работу летние читальные залы. Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек. Организаторы – библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», проект «Библиотека под зонтиком».