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День защиты детей в Туле: полная афиша
Фото из архива Myslo.

День защиты детей в Туле: полная афиша

1 июня праздничные мероприятия пройдут в тульских парках. Внимание: на некоторых улицах ограничат стоянку и парковку.

Сегодня – День защиты детей. Тульские парки приготовили для маленьких туляков и их родителей различные мероприятия. И хотя погода сегодня не очень, в парк сходить все же можно. Вот что там планируется:

 

1 июня праздничная программа пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Начало праздника в 14.00.

В этот день на фонтанной площади парка развернутся интерактивные площадки разнообразных профессий, где ребенок сможет исполнить роль повара, флориста, водителя и даже фокусника.

В течение дня на эстраде будут выступать известные тульские артисты и детские творческие коллективы.

Новыми изделиями ручной работы порадует ярмарка мастеров. Интересной особенностью праздника станет шоу гигантских трансформеров и фотоакция «Буквы П. А. Р. К.»: тот, кто сделает фото с каждой из букв и первым выложит в инстаграм с хештегом #паркитула, получит приз (сертификат) от автошколы «Клаксон» на бесплатное обучение (категория В).

Кстати, 2 июня праздничное мероприятие пройдет в Комсомольском парке культуры и отдыха с 13.00. В программе: концерт, конкурсно-игровая программа, мастер-классы, шоу гигантских трансформеров и фотоакция «Буквы П. А. Р. К.».

 


1 июня, в День защиты детей, в Туле будет дан старт масштабному проекту «Каникулы в городе», в рамках которого на главной площади оружейной столицы – площади Ленина – состоится праздник «Город детства».

В качестве гостей праздника приглашены представители тульских мотосообществ «Ночные волки» и «Тулица». Они традиционно подарят зрителям зажигательное выступление лучших мотоциклистов и картингистов города.

Начало работы площадок в 11.30.

Кроме грандиозной концертной программы на площади Ленина туляков ждут шесть разноплановых интерактивных площадок:

  • зона ретро – играем в классики, резиночки, делаем панамы из газеты;
  • игровая зона – играем в «Кольцеброс» и «Один в один»;
  • мастер-класс по изготовлению тульских сувениров – раскрашиваем пряники и гармошки;
  • художественная зона – рисуем на мольбертах в необычных техниках;
  • дерево желаний – оставляем записки на память с пожеланиями солнышка, тепла и отличных каникул;
  • фотозона – и, конечно, фотографируемся на память с уникальным реквизитом.
Сам же летний проект «Каникулы в городе» для Тулы стал уже традиционным. В этом году он проводится в третий раз и, как и в прошлые годы, продлится до конца лета.

Согласно плану мероприятий все летние месяцы для юных туляков будут работать более 50 площадок по всей Большой Туле. Детей ждут различные игры, мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ кино и мультфильмов, творческие и познавательные мероприятия.

Афишу летних мероприятий в рамках проекта «Каникулы в городе» на июнь можно посмотреть здесь.

 

1 июня в Туле начнут работу летние читальные залы. Мероприятия пройдут в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кировском сквере и на площадках у библиотек. Организаторы – библиотеки МУК «Тульская библиотечная система», проект «Библиотека под зонтиком».

В рамках праздника гостей ждут: конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные праздники, кукольные спектакли, викторины и многое другое. В летних читальных залах можно будет выбрать книги любого жанра: детективы, фантастику, приключения, классику, прозу и поэзию, детскую литературу.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 35-53-67.

План мероприятий на 1 июня

«Библиотека под зонтиком»

Где: детский сквер Пролетарского округа (напротив ТЦ «Кировский»).

Программа:

Конкурсно-игровая программа «Мир всем детям на планете»

11.00 - 11.15 - Обзорная экскурсия по библиоэкспрессу;

11.00 - 15.00 - Книжная выставка «Книга в летнем рюкзаке»;

11.00 - 15.00 - Акция буккроссинг «Хорошие книги в хорошие руки»;

11.30 - 13.00 – Викторина «Сказочное царство-мудрое государство»;

12.00 - 13.00 - Мастер класс по оригами «Чудеса своими руками»;

13.00 - 15.00 - Конкурс рисунков «Акварельная поляна»;

13.00 - 15.00 - Игра-ходилка «Путешествие по России».

«Читай-дворик на Кауля»

Где: сквер на улице Кауля, 10.

Программа:

11.30 - 13.00 - Литературно-музыкальный праздник «Остров Читалия на планете Лето»:

- Литературно-музыкальная композиция «Летнее чтение – вот это приключение»;

- Игра-викторина «Читали! Знаем!»;

- Экологическое лото «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»;

- Подвижная игра «Задом наперёд совсем наоборот»;

- Рисуем на асфальте «Сказочное многоцветье»

- Словесно-дидактическая игра «Весёлые Да-Нетки»;

- Библиотечная выставка «Почитаем, поиграем и журналы полистаем».

 

«Литературная скамейка»

Где: Комсомольский парк культуры и отдыха.

Программа:

11.00 - День веселого творчества «Город мастеров»;

12.00 - Праздник «Приключения в волшебной стране»;

13.00 - Буккроссинг «Прочитай – отдай другому».

 

 

«Библиотека под зонтиком»

Где: сквер ДК «Косогорец»

Программа:

11.00 - 13.00 - Литературно-игровая программа «Здравствуй, лето!»

- Литературная викторина «Любимые сказки»;

- Поэтическая минутка «Мое любимое стихотворение»;

- Арт-площадка «Нарисуй лето»;

- Буккроссинг «Я прочитал, а ты?..».

 

«Читалочка»

Где: Пролетарский парк культуры и отдыха

Программа:

 

11.00 - 13.00 - Праздник «Лето книжное, будь со мной!»

Парад викторин:

- Викторина «Знатоки природы»;

- Викторина «Загадки леса»;

- Викторина «Лесные жмурки»;

- Викторина «Загадки леса»;

- Викторина «Чепушинки леса».

Викторины будут сочетаться с игровой, развлекательной программой, подготовленной массовиками-затейниками Парка культуры и отдыха Пролетарского района.

 

«Библиосундучок»

Где: городской парк «Рогожинский»

Программа:

11.00 - 13.00 «Библиосундучок»

- Подвижные игры вместе с Солнышком: «Солнышко и дождик»; «Разноцветные флажки»; «Лягушки-хохотушки»; «Как живешь?»;

- Кукольный спектакль «Катя и Лиса»;

- Обслуживание читателей.

 

«Литературная площадка»

Где: площадка Скуратовского микрорайона

Программа: «Библиосерпантин»

12.00 - Викторина «Литературные загадки»;

12.00 - 14.00 - Библиотечная выставка «Книгу в руки мы возьмем и в чудесный мир войдем»;

12.00 - 14.00 - Буккроссинг «Найди свою книгу»;

12.30 - Конкурс рисунка на асфальте «Страна Фантазия»;

13.00 - 14.00 - Мастер-класс «Рукодельная полянка».

 

«Почитай - КА!»

Где: Гарнизонный проезд, 2г-2е.

Программа: «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето!»

13.00 - Выставка-обзор «Вот оно какое, наше лето»;

13.30 - Викторина «Прогулки по лесу;

14.00 - Конкурс «Зашифрованные растения»;

14.30 - Физкульт-минутка «Назвался груздем…»;

15.00 - Литературная игра: «Отгадай героя».

 

«Книга на улице»

Где: ул. Бондаренко, 11 (площадка перед библиотекой)

Программа:

10.00 - Праздник «Разные дети живут на планете»

- Викторина «Без книги хорошей я жить не могу»;

- Обзор литературы «Мастера улыбок»;

- Физкультминутка по стихотворениям С. Михалкова;

- Инсценировка сказки «Репка» на современный лад»;

- Игра «Сочиним сказку»;

- Конкурс рисунков на асфальте.

«Лето зря не проводи – в библиотеку приходи!»

Где: ЦРБ (сквер) п. Ленинский, ул. Ленина, 5

Программа: 10.00 - 12.00 PRO - движение книги «Прочитай-ка!»

- Викторина «Добрый мир страны детства»;

- Краеведческая беседа «Встреча, дарованная судьбой» (А.С.Пушкин и А.С.Хомяков);

- Книжная выставка «Как вечно пушкинское слово»;

- Буккроссинг «Под книжным зонтиком».

 

1 июня в центре Тулы ограничат остановку и стоянку транспорта. Это связано с празднованием в Туле Международного дня защиты детей.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:  1 июня с 9.00 до 13.00 по улице Менделеевской на участке, прилегающем к площади Ленина, на площади Ленина.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:13 −1
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