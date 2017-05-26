Летом в Туле детей ожидают «Каникулы в городе»

Досуговая программа для тех, кто никуда не поедет на летних каникулах.

В Туле летом для детей, которые будут проводить свои каникулы в городе, организуют досуговую программу. Летний проект «Каникулы в городе» будет реализован в третий раз.

Более чем на 50 площадках Большой Тулы ребят ждут игры, мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ кино и мультфильмов, творческие и познавательные мероприятия.

Афишу летних мероприятий в рамках проекта «Каникулы в городе» на июнь можно посмотреть здесь.