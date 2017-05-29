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В Новомосковске в ДТП погиб молодой человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске в ДТП погиб молодой человек

Столкнулись «Сузуки» и ВАЗ.

27 мая в 7.00 в Новомосковске возле дома №11-а по ул. Куйбышева 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Сузуки Грант Витара», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ.

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 22-летний пассажир «Сузуки» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:59 0
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