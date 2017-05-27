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Вместо детской площадки строительный мусор от снесенных сараев больше месяца «украшает» тульский двор
Фото Юлии Александровой.

Вместо детской площадки строительный мусор от снесенных сараев больше месяца «украшает» тульский двор

На этой куче строительного мусора каждый день гуляют дети.

В редакцию Myslo обратился житель дома №37 по улице 9 мая в Туле. Он сообщил, что больше месяца назад в его дворе по поручению теруправления начался снос сараев. 

– 20 апреля были снесены семь сараев и на этом работа окончилась. Гора мусора лежит до сих пор. Так и должно быть? Детской площадки нет, дети играют на этой свалке, – рассказал мужчина.

Он же добавил, что кроме свалки строительного мусора с недавних пор «украшением» двора является и контейнерная площадка для мусора, установленная аккурат в центре на основании решения жителей дома №35. 

– Когда-нибудь мусор все же вывезут, но их же дети будут гулять у помойки, которую они решили установить посередине двора, – недоумевает мужчина.

Галерея
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 1
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 2
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 3
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 4
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 5
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 6
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 7
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 8
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 9
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 10
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 11
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 12
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 13
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 14
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 15
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 16
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 17
Двор дома №35 на ул. 9 мая в Туле, Фото: 18
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:31 +2
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