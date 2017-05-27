Вместо детской площадки строительный мусор от снесенных сараев больше месяца «украшает» тульский двор

Фото Юлии Александровой.

На этой куче строительного мусора каждый день гуляют дети.

В редакцию Myslo обратился житель дома №37 по улице 9 мая в Туле. Он сообщил, что больше месяца назад в его дворе по поручению теруправления начался снос сараев.

– 20 апреля были снесены семь сараев и на этом работа окончилась. Гора мусора лежит до сих пор. Так и должно быть? Детской площадки нет, дети играют на этой свалке, – рассказал мужчина.

Он же добавил, что кроме свалки строительного мусора с недавних пор «украшением» двора является и контейнерная площадка для мусора, установленная аккурат в центре на основании решения жителей дома №35.

– Когда-нибудь мусор все же вывезут, но их же дети будут гулять у помойки, которую они решили установить посередине двора, – недоумевает мужчина.