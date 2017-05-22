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Туляков научат хендмейду и вегетарианской кухне

Туляков научат хендмейду и вегетарианской кухне

Эти и другие мероприятия пройдут 4 июня в рамках городского тульского экологического фестиваля.

Время: 12:00 - 17:30

Место: набережная Упы.

Площадки фестиваля:

  • лекционная площадка (выступления известных спикеров на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства);
  • йога (бесплатные занятия на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города);
  • площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;
  •  площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;
  • handmade зона;
  • площадка ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» (настольные экологические игры, интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка, благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума, биоблиц - экологический квест в рамках международной кампании);
  • площадка под «буккроссинг» и сбор макулатуры от населения;
  • площадка под арт-объекты из пэт-бутылок;
  • сцена (музыкальные выступления, награждение эколидеров и активистов).

Учредители фестиваля:

Тульский экологический фестиваль проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и тульского городского отделения Партии «Единая Россия».

 Участники фестиваля:

В фестивале могут принять участие все желающие. Возрастных ограничений нет.

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:58 +2
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Место
набережная УпыТула

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