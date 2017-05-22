Туляков научат хендмейду и вегетарианской кухне
Эти и другие мероприятия пройдут 4 июня в рамках городского тульского экологического фестиваля.
Время: 12:00 - 17:30
Место: набережная Упы.
Площадки фестиваля:
- лекционная площадка (выступления известных спикеров на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства);
- йога (бесплатные занятия на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города);
- площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;
- площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;
- handmade зона;
- площадка ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» (настольные экологические игры, интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка, благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума, биоблиц - экологический квест в рамках международной кампании);
- площадка под «буккроссинг» и сбор макулатуры от населения;
- площадка под арт-объекты из пэт-бутылок;
- сцена (музыкальные выступления, награждение эколидеров и активистов).
Учредители фестиваля:
Тульский экологический фестиваль проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и тульского городского отделения Партии «Единая Россия».
Участники фестиваля:
В фестивале могут принять участие все желающие. Возрастных ограничений нет.
Другие статьи по темам
Место