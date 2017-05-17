новости
новости
Регистрация
Тульский арт-объект попал в шорт-лист премии АРХИWOOD

Тульский арт-объект попал в шорт-лист премии АРХИWOOD

Им стал Cuboed авторства Олжаса Кузембаева, расположенный в экопарке ЯсноПоле в Тульской области.

В шорт-лист премии АРХИWOOD-2017, которая ежегодно вручается за лучшие деревянные сооружения, в номинацию «Арт-объект» вошел арт-объект Cuboed Олжаса Кузембаева, расположенный в Тульской области — в экопарке ЯсноПоле.

16 мая на официальном сайте премии стартовало народное голосование, которое определит победителей наравне с экспертным жюри.

Справка

АРХИWOOD — ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, дизайна, строительства. Помимо этого, АРХИWOOD – единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием. 

На премию могут быть выдвинуты:

  • частный дом,
  • общественное сооружение,
  • малый объект дизайна (баня, беседка, павильон),
  • арт-объект,
  • интерьер (частный или общественный),
  • объект реконструкции или реставрации,
  • поселок,
  • объект дизайна.

К участию в конкурсе принимаются объекты, построенные в течение года — с апреля предыдущего года по апрель текущего.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:54 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьэко-парк ЯсноПоле
Прочее
премия АРХИWOODшорт-лист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Ложевой сгорел микроавтобус
В Туле на улице Ложевой сгорел микроавтобус
В Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина
В Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.