Тульский арт-объект попал в шорт-лист премии АРХИWOOD

Им стал Cuboed авторства Олжаса Кузембаева, расположенный в экопарке ЯсноПоле в Тульской области.

В шорт-лист премии АРХИWOOD-2017, которая ежегодно вручается за лучшие деревянные сооружения, в номинацию «Арт-объект» вошел арт-объект Cuboed Олжаса Кузембаева, расположенный в Тульской области — в экопарке ЯсноПоле.

16 мая на официальном сайте премии стартовало народное голосование, которое определит победителей наравне с экспертным жюри.

Справка

АРХИWOOD — ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, дизайна, строительства. Помимо этого, АРХИWOOD – единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.

На премию могут быть выдвинуты:

частный дом,

общественное сооружение,

малый объект дизайна (баня, беседка, павильон),

арт-объект,

интерьер (частный или общественный),

объект реконструкции или реставрации,

поселок,

объект дизайна.

К участию в конкурсе принимаются объекты, построенные в течение года — с апреля предыдущего года по апрель текущего.