Погода в Туле 18 мая: облачно, небольшой дождь и ветер

Синоптики обещают днём до 17 градусов выше нуля и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается облачная погода. Небольшой дождь, местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм).

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём воздух прогреется до +17 градусов.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.