новости
новости
Регистрация
На улице Жаворонкова в Туле ограничат движение 18 и 19 мая

На улице Жаворонкова в Туле ограничат движение 18 и 19 мая

Это связано с проведением фестиваля «Российская студенческая весна».

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, 18 и 19 мая будет ограничено движение на улице Жаворонкова.

Это связано с проведением массовых мероприятий в рамках 25-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина с 08.00 18 мая до 02.00 19 мая.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 −3
Другие статьи по темам
Место
Тулаулица Жаворонкова
Прочее
ограничение движения транспортаРоссийская студенческая весна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ДТП на улице Баташевской в Туле образовалась большая пробка
Из-за ДТП на улице Баташевской в Туле образовалась большая пробка
Погода в Туле 18 мая: облачно, небольшой дождь и ветер
Погода в Туле 18 мая: облачно, небольшой дождь и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.