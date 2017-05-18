На улице Жаворонкова в Туле ограничат движение 18 и 19 мая
Это связано с проведением фестиваля «Российская студенческая весна».
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, 18 и 19 мая будет ограничено движение на улице Жаворонкова.
Это связано с проведением массовых мероприятий в рамках 25-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина с 08.00 18 мая до 02.00 19 мая.
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