Аналитика: чуда с ЦСКА не случилось

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Оно и не могло случиться. Но ведь нас так уверяют всякий раз, что вот уж в следующем матче мы как выйдем, как начнем биться за Тулу! Вышли. Но опять не начали.

До момента с пенальти у ЦСКА, признаем, были проблемы. И главная из них заключалась — когда хозяева поля забьют первый мяч, в первом тайме или втором? Потому что никаких попыток сопернику предложить свою игру «Арсенал» не предпринимал.

Безликая команда безлико бегала за мячом, мешая играть сопернику. Наконец это закончилось. Олег Власов нелепо зачем-то толкнул Чалова в своей штрафной и заработал пенальти. Игрок соперника в это время стоял спиной к воротам, возможностей обыграть или сделать голевой пас у него был минимум, а футболист соперника по-детски подбегает сзади и очевидно толкает в спину.

- Тенденция с этим судьей, постоянно ставит пенальти в наши ворота. Видно этот арбитр затаил обиду за мои слова после матча с Оренбургом. Когда я сказал: не хочу, чтобы этот судья работал дальше в премьер-лиге, — заявил после матча в телекамеру главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков.

Все же суть тренерской профессии — не только ставить игру на футбольном поле, чего у нынешнего «Арсенала» не проклевывается, но и быть дипломатом, пытаться защитить свою команду всеми способами.

Дипломатии языком ультиматумов — «надеюсь, этого судьи больше не будет в премьер-лиге» — не бывает. А даже если и бывает, то любой ультиматум должен иметь вес. В каждой игре случаются эпизоды, которые можно трактовать с полным основанием в ту или иную сторону. Потому что это игра единоборств.

И очень часто в таких эпизодах арбитр свистит в пользу тех, кто ему более симпатичен. Не потому, что он предвзят, а потому, что он тоже человек. Скажем еще раз: речь идет о спорных эпизодах, которые можно с полным правом расценить в одну и в другую стороны. Это не личная точка зрения автора, это из опыта общения с арбитрами, которые работают на матчах чемпионата страны в разных видах спорта.

Но если тренер как заколдованный через каждый раз поносит судей, это никак не прибавляет симпатий ни ему, ни его команде.

Более того, с каждой фразой типа «того-то и того-то больше не хочу видеть» он подставляет в первую очередь свою команду. Не только с условным арбитром Сельдяковым, но и с любым другим то же. Судьи ведь не слепые и не глухие. Они видят, кто что говорит.

Главное ощущение от игры в Москве: по полю передвигались абсолютно чужие для нас люди. Они не приехали «ложиться костьми», как уверял всех зимой Дмитрий Комбаров.

Просто поиграть в футбольчик, как многие из нас это делают с друзьями раз в неделю. То ли их не научили за это время, то ли не настроили сейчас. Но в Москве против ЦСКА не было похоже, что эта команда вообще понимает, как ей играть против бывшего чемпиона. И что делать, когда соперник первым забьет мяч.

Как вершина всего этого — получивший в раздевалке травму Владимир Габулов. Судя по всему то, что он не сможет выйти на поле, решилось совсем в последний момент. Михаил Левашов начал готовиться к выходу, когда команды уже появились на поле. Вот возвращение Левашова и стало самым светлым моментом всей этой безнадеги.

Болельщики, однако, преисполнены пока осторожного оптимизма, который имеет некоторые основания. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, даже победа в игре с «Амкаром» в эту среду дает шансы надеяться на участие в переходных матчах.

А уж две победы — над «Амкаром» и «Спартаком» практически гарантирует это.

Но только чужая команда, которую мы видели в противоборстве с ЦСКА, точно не способна взять три очка не то, что у красно-белых, но даже у «Амкара». Слишком много «если» должно срастись. Если «Амкар» будет играть в атаке так же фартово, как «Ростов» в Туле, если игроки «Спартака» уже будут мыслями в отпуске и Лиге чемпионов, если с Упы опять подует ветер и начнет заносить мячики в ворота соперников.

Но есть и еще одно «если». На остаток сезона забыть все взаимные обиды, и гнать всем стадионом эту команду вперед. Потому что это наш «Арсенал», и все эти футболисты, тренеры, случайно оказавшиеся в Туле, должны, наконец, оправдать надежды людей, которые верили в них все это время, которые придут поддержать свою команду в среду, и в матче со «Спартаком». И помнить, что они играют не просто за «Арсенал», а за команду города-героя. В самом высоком смысле.

Справка

ЦСКА — «Арсенал» — 3:0 (2:0).

Голы: Натхо (31, с пенальти), Чалов (41), Чалов (53).

«Арсенал»: Габулов (Левашов, 46), Вергара, Сунзу, Боурчану, Власов (Шевченко, 64), Беляев, Горбатенко, Максимов, Комбаров, Александров (Хагуш, 87), Расич.

Предупреждены: Кучаев — Сунзу, Комбаров.

Судья — Владимир Сельдяков (Балашиха).

12 мая. Москва. Стадион «Арена ЦСКА».

