Метеопредупреждение: В ночь на 14 мая в Туле возможны заморозки

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 14 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до - 2°С, на почве до - 4°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при неблагоприятных метеоусловиях.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".