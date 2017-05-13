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Метеопредупреждение: В ночь на 14 мая в Туле возможны заморозки

Метеопредупреждение: В ночь на 14 мая в Туле возможны заморозки

По прогнозам синоптиков температура воздуха опустится до -2 градусов.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 14 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до - 2°С, на почве до - 4°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при неблагоприятных метеоусловиях.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

сегодня, в 16:19 0
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