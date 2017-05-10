Серьезная авария под Тулой: госпитализированы 5 человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 мая в 12.40 на 189-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 53-летний водитель автомобиля «Kиа Рио» на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу машине аналогичной марки, приближавшейся справа, в результате чего транспортные средства столкнулись.

В аварии пострадали пять человек.

Все пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами. Это водитель, 12-летняя пассажирка и 24-летний пассажир первой «Kиа», а также 34-летняя женщина (водитель второго авто) и пассажирка.