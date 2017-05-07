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В Туле салют на 9 мая запустят с 12 площадок

В Туле салют на 9 мая запустят с 12 площадок

Праздничный салют начнется в 22.00 на улице Галкина возле ТЦ «Лакмин».

В честь празднования 72-й годовщины Великой Победы в Туле прогремит праздничный салют. Праздничный салют начнется в 22.00 на улице Галкина возле ТЦ «Лакмин», а в 22.15 на берегу Упы между Зареченским и Пролетарским мостом для туляков пройдет музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.

Итого фейерверк запустят на следующих площадках:

  • на улице Галкина,
  • на площади Ленина,
  • в поселке Барсуки,
  • в поселке Октябрьский,
  • в поселке Рассвет,
  • в селе Алешня,
  • в поселке Ильинский,
  • в поселке Ленинский,
  • в поселке Плеханово,
  • в поселке Шатск,
  • в поселке Иншинский.

 

вчера, в 21:30 +1
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