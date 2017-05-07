В Туле салют на 9 мая запустят с 12 площадок
Праздничный салют начнется в 22.00 на улице Галкина возле ТЦ «Лакмин».
В честь празднования 72-й годовщины Великой Победы в Туле прогремит праздничный салют. Праздничный салют начнется в 22.00 на улице Галкина возле ТЦ «Лакмин», а в 22.15 на берегу Упы между Зареченским и Пролетарским мостом для туляков пройдет музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.
Итого фейерверк запустят на следующих площадках:
- на улице Галкина,
- на площади Ленина,
- в поселке Барсуки,
- в поселке Октябрьский,
- в поселке Рассвет,
- в селе Алешня,
- в поселке Ильинский,
- в поселке Ленинский,
- в поселке Плеханово,
- в поселке Шатск,
- в поселке Иншинский.
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