В Туле салют на 9 мая запустят с 12 площадок

В честь празднования 72-й годовщины Великой Победы в Туле прогремит праздничный салют. Праздничный салют начнется в 22.00 на улице Галкина возле ТЦ «Лакмин», а в 22.15 на берегу Упы между Зареченским и Пролетарским мостом для туляков пройдет музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.

Итого фейерверк запустят на следующих площадках: