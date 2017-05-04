Туляков приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Она начала работу на территории Городского концертного зала и открыта каждые пятницу, субботу и воскресенье.

На территории Городского концертного зала (улица Советская, 2) в Туле начала работу ярмарка продукции сельхозпроизводителей Тульской области.

Ярмарка работает каждые пятницу, субботу и воскресенье: в пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Для жителей и гостей областного центра в широком ассортименте представлены: