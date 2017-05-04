Туляков приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
Она начала работу на территории Городского концертного зала и открыта каждые пятницу, субботу и воскресенье.
На территории Городского концертного зала (улица Советская, 2) в Туле начала работу ярмарка продукции сельхозпроизводителей Тульской области.
Ярмарка работает каждые пятницу, субботу и воскресенье: в пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.
Для жителей и гостей областного центра в широком ассортименте представлены:
- овощи,
- яблоки,
- сыр,
- творог,
- сметана,
- сало,
- мясо птицы,
- раки,
- мед,
- продукция мясоперерабатывающих и хлебопекарных предприятий,
- молоко,
- молочная продукция,
- ягоды,
- свинина.
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