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Туляков приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Туляков приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Она начала работу на территории Городского концертного зала и открыта каждые пятницу, субботу и воскресенье.

На территории Городского концертного зала (улица Советская, 2) в Туле начала работу ярмарка продукции сельхозпроизводителей Тульской области.

Ярмарка работает каждые пятницу, субботу и воскресенье: в пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Для жителей и гостей областного центра в широком ассортименте представлены:

  • овощи,
  • яблоки,
  • сыр,
  • творог,
  • сметана,
  • сало,
  • мясо птицы,
  • раки,
  • мед,
  • продукция мясоперерабатывающих и хлебопекарных предприятий,
  • молоко,
  • молочная продукция,
  • ягоды,
  • свинина.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:54 +2
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