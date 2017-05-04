В Алексине прошли соревнования «Земля воинов»

Турнир был приурочен к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В спорткомплексе завода АО «Тяжпромарматура» в Алексине состоялся кубок ЦФО по смешанным единоборствам «Земля воинов», приуроченный к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проходили по версии «ОСЕ» среди спортсменов 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше.

На соревнования съехались спортсмены из разных городов и клубов ЦФО России: Москвы и Московской области, Тамбова, Орла, Калуги, Курска, Липецка, Воронежа, Тулы и области, Щекино, Советска, Липок, Алексина, Узловой, Новомосковска. Всего турнир собрал 192 участника в разных возрастных группах и весовых категориях.

На торжественном открытии присутствовали чемпион мира, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Панченко, президент Общероссийской организации смешанных единоборств Сергей Евдокимов, командир отряда специального назначения «Витязь» ВВ МВД РФ полковник спецназа, кавалер ордена Мужества, член президиума «Офицеров России» Николай Соловьев, представитель ветеранов спецназа «Ратник» Санкт-Петербург Владимир Гавердовский, начальник физической подготовки Тульского суворовского училища Андрей Смыслов.

В ряду почетных гостей был и ветеран войны, фронтовик Алексей Иванович Бабич.

Сборная Тульской области заняла первое общекомандное место на соревнованиях. Второе место заняли спортсмены из Орла, третье — команда из Калуги.

В состав нашей сборной вошли клубы смешанных единоборств Тулы и области: «Магура», «Юнити», «Оплот Руси», клуб Михаила Илюхина, клуб «Атлет».

Призеры в личном зачете

14-15 лет:

Капков Константин — 1 место (50 кг)

Меджидов Кирилл — 1 место (55 кг)

Швыкин Егор — 2 место (55 кг)

Забелин Сергей — 2 место (60 кг)

Павлов Дмитрий — 3 место (65 кг)

16-17лет:

Батурин Никита — 1 место (60 кг)

Плясов Иван -2 место (60 кг)

Савичев Павел — 3 место (60 кг)

Турбин Павел — 3 место (60 кг)

Кудинов Илья — 2 место (65 кг)

Красов Степан — 3 место (65 кг)

Жданов Алексей — 1 место (70 кг)

Урлапов Григорий — 3 место (70 кг)

Бобров Константин — 1 место (75 кг)

Гурьянов Владислав — 2 место (75 кг)

Жучков Сергей — 3 место (80 кг)

18 лет и старше:

Кондратьев Владимир — 1 место (60 кг)

Николаенко Алексей — 1 место (70 кг)

Артамонов Андрей — 3 место (70 кг)

Шорин Алексей — 2 место (75 кг)

Саенко Станислав — 2 место (80 кг)

Марковин Алексей — 3 место (80 кг)

Соловьев Дмитрий — 1 место (свыше 90 кг)

Тренируют наших спортсменов: Герасименко Илья, Турбин Павел, Арбузов Сергей, Железнов Александр, Рюмшин Андрей, Ашаков Александр, Орленко Евгений.

От Общественной палаты РФ почетной грамотой за развитие боевых искусств был награжден президент областной Федерации смешанных единоборств, помощник члена Совета Федерации Алексей Никитин и исполнительный директор Федерации Илья Герасименко.

Мероприятие провели Федерация смешанных единоборств «ОСЕ» Тульской области, фонд А. Поветкина «Возрождение» при поддержке администрации завода АО «Тяжпромарматура».