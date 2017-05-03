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Тульские школьники прошли «Школу безопасности»
Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Тульские школьники прошли «Школу безопасности»

В конце апреля в Туле прошли муниципальные соревнования «Школа безопасности», посвященные Дню Победы.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» с 25 по 27 апреля 2017 года, прошли посвященные Дню Победы муниципальные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Тульской области.

В соревнованиях приняли участие 778 учащихся, которые продемонстрировали:

  • умения действовать в экстремальных ситуациях,
  • знания по ориентированию на местности,
  • знания по оказанию первой медицинской помощи,
  • знание Правил дорожного движения и многое другое.

Соревнования “Школа безопасности” проводились с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, в том числе и безопасного поведения на дорогах. 

В общем зачете победили:

Старшая группа:

  • 1 место – МБОУ «ЦО № 18»;
  • 2 место – МБОУ «ЦО № 13»;
  • 3 место – МБОУ «ЦО № 49».

Младшая группа:

  • 1 место – МБОУ «ЦО № 13»;
  • 2 место – МБОУ «ЦО № 4»;
  • 3 место – МБОУ «ЦО № 8».

По итогам тестирования на станции «Правила дорожного движения», в которых приняли участие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения, наилучшие результаты показали команды старшей и младшей групп МБОУ «Центр образования № 18», «Центр образования №40» и «Центр образования № 13».

А также хорошие знания показали команда младшей группы МБОУ «Центр образования № 7» и команда старшей группы МБОУ «Центр образования № 3». С теми же ребятами, у кого вызвали затруднения тесты по Правилам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции провели обучающие беседы, разъяснили их ошибки.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:42 0
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