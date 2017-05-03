Тульские школьники прошли «Школу безопасности»
В конце апреля в Туле прошли муниципальные соревнования «Школа безопасности», посвященные Дню Победы.
На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» с 25 по 27 апреля 2017 года, прошли посвященные Дню Победы муниципальные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Тульской области.
В соревнованиях приняли участие 778 учащихся, которые продемонстрировали:
- умения действовать в экстремальных ситуациях,
- знания по ориентированию на местности,
- знания по оказанию первой медицинской помощи,
- знание Правил дорожного движения и многое другое.
Соревнования “Школа безопасности” проводились с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, в том числе и безопасного поведения на дорогах.
В общем зачете победили:
Старшая группа:
- 1 место – МБОУ «ЦО № 18»;
- 2 место – МБОУ «ЦО № 13»;
- 3 место – МБОУ «ЦО № 49».
Младшая группа:
- 1 место – МБОУ «ЦО № 13»;
- 2 место – МБОУ «ЦО № 4»;
- 3 место – МБОУ «ЦО № 8».
По итогам тестирования на станции «Правила дорожного движения», в которых приняли участие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения, наилучшие результаты показали команды старшей и младшей групп МБОУ «Центр образования № 18», «Центр образования №40» и «Центр образования № 13».
А также хорошие знания показали команда младшей группы МБОУ «Центр образования № 7» и команда старшей группы МБОУ «Центр образования № 3». С теми же ребятами, у кого вызвали затруднения тесты по Правилам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции провели обучающие беседы, разъяснили их ошибки.