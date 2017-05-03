Тульские школьники прошли «Школу безопасности»

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» с 25 по 27 апреля 2017 года, прошли посвященные Дню Победы муниципальные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Тульской области.

В соревнованиях приняли участие 778 учащихся, которые продемонстрировали:

умения действовать в экстремальных ситуациях,

знания по ориентированию на местности,

знания по оказанию первой медицинской помощи,

знание Правил дорожного движения и многое другое.

Соревнования “Школа безопасности” проводились с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, в том числе и безопасного поведения на дорогах.

В общем зачете победили:

Старшая группа:

1 место – МБОУ «ЦО № 18»;

2 место – МБОУ «ЦО № 13»;

3 место – МБОУ «ЦО № 49».

Младшая группа:

1 место – МБОУ «ЦО № 13»;

2 место – МБОУ «ЦО № 4»;

3 место – МБОУ «ЦО № 8».

По итогам тестирования на станции «Правила дорожного движения», в которых приняли участие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения, наилучшие результаты показали команды старшей и младшей групп МБОУ «Центр образования № 18», «Центр образования №40» и «Центр образования № 13».

А также хорошие знания показали команда младшей группы МБОУ «Центр образования № 7» и команда старшей группы МБОУ «Центр образования № 3». С теми же ребятами, у кого вызвали затруднения тесты по Правилам дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции провели обучающие беседы, разъяснили их ошибки.