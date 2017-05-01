новости
новости
Регистрация
В первомайском шествии в Туле приняли участие более 3000 человек
Фото Дмирия Дзюбина.

В первомайском шествии в Туле приняли участие более 3000 человек

В 10.20 шествие в честь Праздника Весны и Труда стартовало от улицы Первомайской.

В Туле прошло шествие, посвященное Празднику Весны и Труда. По предварительным данным, в мероприятии приняли участие более 3000 человек.

В колонну вошли члены Тульской областной федерации профсоюзов, сотрудники тульских предприятий. Колонна стартовала от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской в 10.20.

По окончании шествия на площади у драмтеатра состоится митинг.

P.S. Галерея дополняется, ищите себя и своих знакомых на фото!

Галерея
1 мая в Туле, Фото: 1
1 мая в Туле, Фото: 2
1 мая в Туле, Фото: 3
1 мая в Туле, Фото: 4
1 мая в Туле, Фото: 5
1 мая в Туле, Фото: 6
1 мая в Туле, Фото: 7
1 мая в Туле, Фото: 8
1 мая в Туле, Фото: 9
показать все фотографии
сегодня, в 11:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
шествиеПервомайпраздник
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»
Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»
Туляков приглашают поучаствовать в посадке цветов
Туляков приглашают поучаствовать в посадке цветов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика