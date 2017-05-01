Фото Дмирия Дзюбина.
В первомайском шествии в Туле приняли участие более 3000 человек
В 10.20 шествие в честь Праздника Весны и Труда стартовало от улицы Первомайской.
В Туле прошло шествие, посвященное Празднику Весны и Труда. По предварительным данным, в мероприятии приняли участие более 3000 человек.
В колонну вошли члены Тульской областной федерации профсоюзов, сотрудники тульских предприятий. Колонна стартовала от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской в 10.20.
По окончании шествия на площади у драмтеатра состоится митинг.
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