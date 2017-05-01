Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»

Студенты факультета медиа и дизайна Высшей школы экономики совместно с Государственным музеем Толстого с помощью современных сервисов создали «Книгу рецептов по роману «Война и мир».

Большинство из нас изучает роман-эпопею Льва Толстого еще в школе. Кто-то открывает для себя этот роман в более зрелом возрасте, но у каждого остаются свои неповторимые впечатления от знакомства с произведением. Авторы «Кулинарной книги» предлагают взглянуть на него с новой стороны: