Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»
Эта книга смогла появиться благодаря помощи студентов факультета медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Студенты факультета медиа и дизайна Высшей школы экономики совместно с Государственным музеем Толстого с помощью современных сервисов создали «Книгу рецептов по роману «Война и мир».
Большинство из нас изучает роман-эпопею Льва Толстого еще в школе. Кто-то открывает для себя этот роман в более зрелом возрасте, но у каждого остаются свои неповторимые впечатления от знакомства с произведением. Авторы «Кулинарной книги» предлагают взглянуть на него с новой стороны:
- прикоснуться к кулинарным тайнам XIX века,
- узнать, что ели Наташа Ростова и Пьер Безухов
- и, возможно, обзавестись новыми любимыми рецептами.
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