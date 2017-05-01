новости
новости
Регистрация
Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»

Государственный музей Толстого создал «Книгу рецептов по роману «Война и мир»

Эта книга смогла появиться благодаря помощи студентов факультета медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Студенты факультета медиа и дизайна Высшей школы экономики совместно с Государственным музеем Толстого с помощью современных сервисов создали «Книгу рецептов по роману «Война и мир».

Большинство из нас изучает роман-эпопею Льва Толстого еще в школе. Кто-то открывает для себя этот роман в более зрелом возрасте, но у каждого остаются свои неповторимые впечатления от знакомства с произведением. Авторы «Кулинарной книги» предлагают взглянуть на него с новой стороны:

  • прикоснуться к кулинарным тайнам XIX века,
  • узнать, что ели Наташа Ростова и Пьер Безухов
  • и, возможно, обзавестись новыми любимыми рецептами.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:38 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Книга рецептов по роману Война и мир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
В Заокском районе в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
В первомайском шествии в Туле приняли участие более 3000 человек
В первомайском шествии в Туле приняли участие более 3000 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика