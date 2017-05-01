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Туляков приглашают поучаствовать в посадке цветов

Туляков приглашают поучаствовать в посадке цветов

Дом-музей В. В. Вересаева проводит акцию «Сажаем цветы в усадьбе Смидовичей».

3 мая 2017 года дом-музей В. В. Вересаева в рамках Года экологии приглашает всех желающих принять участие в акции «Сажаем цветы в усадьбе Смидовичей».

Здесь ждут всех, кто любит природу и кого привлекает историческое прошлое Тулы и тульского края.

После посадки цветов состоится поэтическое выступление участников областного музейно-литературного объединения «Муза», которые прочитают своих стихи, посвященные цветам.

Редактор сетевого издания «Тульские бренды» Ольга Вострикова расскажет о создании «Литературного сада» и проекте «Флористическая навигация по произведениям В. В. Вересаева». Особыми гостями мероприятия станут сотрудники музея «Спасское». Они познакомят гостей с биографией и творчеством художника, заслуженного деятеля искусств, лауреата Сталинской премии Николая Павловича Ульянова. Портрет В. В. Вересаева, принадлежащий кисти художника, украшает литературную гостиную музея.

Сбор участников в 15.00, приглашаются посетители старше 6 лет (6+)

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8(4872)56-77-31.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:15 +2
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