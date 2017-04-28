Груздев: «Переселение из пятиэтажек не должно нарушать права собственников»

Ассоциация юристов России предостерегает от нарушения прав жителей пятиэтажек при реализации программы Москвы по реновации жилья и намерена провести экспертизу норм в сфере отчуждения частной собственности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:

– Ассоциация юристов проанализирует действующие механизмы отчуждения частной собственности — насколько эффективно установленные на сегодняшний день процедуры защищают права граждан.

Переселение жителей из пятиэтажек должно быть проведено таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность. Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия.

В связи с этим, по мнению юристов, назрела необходимость экспертизы действующих норм в этой области.

– Право частной собственности охраняется законом, согласно Конституции, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, – отметил Груздев. – Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. На практике в этой сфере действительно возникает масса конфликтов.

С одной стороны, застройщики и местные власти часто пытаются сэкономить на компенсациях гражданам, и тогда процедура переселения сопровождается массовыми нарушениями.

К тому же далеко не всегда местные власти при одобрении проектов, связанных с расселением граждан, руководствуются общественными интересами. Нередко за проектами лежат коммерческие интересы определенных структур, и права жителей массово нарушаются ради чьей-то прибыли.

– С другой стороны, право собственности не абсолютно и налагает определенные обязанности на собственника, – говорит Владимир Груздев. – Собственники также нередко злоупотребляют своими правами, требуют явно завышенные компенсации и не ведут конструктивного диалога.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о реновации жилья в Москве, если он будет нарушать права граждан.

справка

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Потратят на это только в 2017 году 96,5 млрд рублей.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В Туле похожий проект коснулся пока лишь одного дома: четырехэтажки на улице Смидович. Но там речь о сносе не идет. Подробнее здесь.