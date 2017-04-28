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Директор «Тулгорэлектротранса»: «Я благодарю туляков и Myslo за неравнодушие!»

Директор «Тулгорэлектротранса»: «Я благодарю туляков и Myslo за неравнодушие!»

После публикации о нарушении автобусом ПДД с редакцией Myslo оперативно связался Валерий Симакович.

Напомним, 27 апреля на пересечении улиц Ложевой и Кирова водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения. Туляки прислали ролик в редакцию Myslo.

Буквально через полчаса с редакцией связался руководитель предприятия «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович. Вот как он прокомментировал произошедшее:

Валерий Симакович

– Водитель этого автобуса установлен. Его действия мы рассмотрим на дисциплинарной комиссии. А я в свою очередь выражаю благодарность вашему порталу и всем тулякам, которые своевременно сообщают нам о случаях нарушений водителями общественного транспорта правил дорожного движения.

Благодаря таким сообщениям нам удалось снизить аварийность на предприятии в 2017 году на 40%. Спасибо!

 

А вот и герой дня:

Кстати, в новости об этом инциденте мы разместили опрос: «Нужно ли штрафовать водителей общественного транспорта?» Вот как распределились ответы к этой минуте:

  • Обязательно! Людей должны возить только правильные ребята – 31,8%
  • Мне все равно, я не стукач – 20,5%
  • Зачем? Они и так мало получают – 11,4%
  • Таких, как этот, называю оленями, поэтому твердое ДА – 36,4%

Еще не голосовали? Заходите сюда, нам важно ваше мнение!

Автор: Юлия Королева, вчера, в 14:10 +1
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