Директор «Тулгорэлектротранса»: «Я благодарю туляков и Myslo за неравнодушие!»
После публикации о нарушении автобусом ПДД с редакцией Myslo оперативно связался Валерий Симакович.
Напомним, 27 апреля на пересечении улиц Ложевой и Кирова водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения. Туляки прислали ролик в редакцию Myslo.
Буквально через полчаса с редакцией связался руководитель предприятия «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович. Вот как он прокомментировал произошедшее:
Валерий Симакович
– Водитель этого автобуса установлен. Его действия мы рассмотрим на дисциплинарной комиссии. А я в свою очередь выражаю благодарность вашему порталу и всем тулякам, которые своевременно сообщают нам о случаях нарушений водителями общественного транспорта правил дорожного движения.
Благодаря таким сообщениям нам удалось снизить аварийность на предприятии в 2017 году на 40%. Спасибо!
А вот и герой дня:
Кстати, в новости об этом инциденте мы разместили опрос: «Нужно ли штрафовать водителей общественного транспорта?» Вот как распределились ответы к этой минуте:
- Обязательно! Людей должны возить только правильные ребята – 31,8%
- Мне все равно, я не стукач – 20,5%
- Зачем? Они и так мало получают – 11,4%
- Таких, как этот, называю оленями, поэтому твердое ДА – 36,4%
Еще не голосовали? Заходите сюда, нам важно ваше мнение!