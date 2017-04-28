Директор «Тулгорэлектротранса»: «Я благодарю туляков и Myslo за неравнодушие!»

– Водитель этого автобуса установлен. Его действия мы рассмотрим на дисциплинарной комиссии. А я в свою очередь выражаю благодарность вашему порталу и всем тулякам, которые своевременно сообщают нам о случаях нарушений водителями общественного транспорта правил дорожного движения.

Благодаря таким сообщениям нам удалось снизить аварийность на предприятии в 2017 году на 40%. Спасибо!