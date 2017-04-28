Геннадий Ларин – заместитель министра здравоохранения Тульской области

Геннадий Ларин уже ознакомился с состоянием сферы здравоохранения региона.

В должности заместителя министра здравоохранения Тульской области Геннадий Ларин был представлен сегодня на коллегии ведомства, посвященной итогам работы регионального минздрава в 2016 году.

На данный момент в Тульской области два замминистра здравоохранения. А вот личность нового главы министерства, который займет место Ольги Аванесян, все еще неизвестна.

После представления Геннадий Ларин отметил, что уже ознакомился с состоянием сферы здравоохранения региона.

Справка:

Геннадий Ларин в прошлом военный врач.

Родился 8 октября 1962 года.

Образование высшее.

Возглавлял в Москве городскую поликлинику №181, работал в комитете по здравоохранению Ленинградской области в должности начальника департамента по организации работы с подведомственными учреждениями здравоохранения.