Тульские перевозчики неоднократно нарушили расписание движения

К такому выводу пришли сотрудники городской администрации после проведения проверки.

На протяжении выходных сотрудники отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы проверяли городских перевозчиков.

Особое внимание уделялось маршрутам, соединяющим отдалённые районы города. В результате проверок выяснилось, что водители грубо нарушили расписание движения. Причём наибольшее число нарушений было зафиксировано в вечернее время – с 19 до 23 часов.

На маршруте № 22 на протяжении полутора часов в рейс не вышла ни одна машина.

Водители, обслуживающие маршруты № 63 и № 65 за один вечер нарушили утверждённое расписание 11 раз. А на маршруте № 55 всего за два часа было зафиксировано 10 нарушений.

Акты проведенных проверок направлены в адрес руководства транспортных предприятий. Перевозчики также предупреждены об отзыве свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.