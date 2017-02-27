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В Туле житель Челябинской области укусил сотрудника Росгвардии

В Туле житель Челябинской области укусил сотрудника Росгвардии

Челябинского дебошира заключили под стражу.

И.о. прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

14 декабря 2016 года два сотрудника Росгвардии прибыли в помещение бани, расположенной на улице Пролетарской в Туле, для пресечения противоправного поведения двоих пьяных мужчин.

Один из хулиганов не захотел ехать в отдел внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении и укусил за левое предплечье сотрудника Росгвардии. Челябинского дебошира заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:40 +1
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