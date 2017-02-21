В Туле во время праздников ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать 22, 23, 25 и 26 февраля.

В связи с проведением массовых общегородских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и празднованию Масленицы, для обеспечения безопасности дорожного движения в Туле ограничат движение транспорта.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

22 февраля с 00.00 до 16.00 по ул. Пушкинской, на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

23 февраля с 00.00 до 12.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

23 февраля с 8.00 до 21.30 на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси»;

25 февраля с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (четная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

26 февраля с 8.00 до 16.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

22 февраля с 11.00 до 16.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф.Энгельса;

23 февраля с 8.30 до 12.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

23 февраля с 8.00 до 20.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона);

23 февраля с 20.00 до 21.30 на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси»;

26 февраля с 8.00 до 16.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

На данных участках будет организовано проведение работ по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор».