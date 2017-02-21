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На наличный расчет могут ввести ограничения

На наличный расчет могут ввести ограничения

Как считают чиновники и эксперты, это подтолкнет людей к переходу на безналичный расчет, что позволит сделать экономику прозрачнее.

Минэкономразвития и министерство финансов рассматривают возможность ввести ограничения оплаты крупных покупок наличными, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

В качестве возможных мер предлагается ограничить продажу автомобилей, предметов роскоши и недвижимости за наличные.

Также рассматриваются идеи перевести оплату труда на безналичный расчет и ввести муниципальный налога в зависимости от типа платежа. Пока, впрочем, готовых решений нет и в правительстве такая инициатива не обсуждается.

Что касается коммунальных и других муниципальных платежей, то в министерстве предлагают не вводить налог на оплату наличными, а снизить ставку НДС для платежей по карте.

Как считают чиновники и эксперты, это подтолкнет людей к переходу на безналичный расчет.

Некоторые из предложений могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах. В министерствах от комментариев отказались.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:11 −1
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