Тульские каратисты привезли медали с престижных соревнований

В Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО России по восточному боевому единоборству, дисциплина «сито-рю».

Соревнования собрали более 300 сильнейший спортсменов центра России из Воронежской, Липецкой, Тульской, Ярославской, Московской и других областей. В чемпионате тулякам удалось завоевать одну золотую медаль. Ее обладательницей стала Ксения Сорокина (категория свыше 55 кг). Две бронзовые медали в копилке Кристины Стрекаловой (категория до 55 кг) и Анастасии Бочковой (категория свыше 55 кг).





В первенстве третьим стал Никита Коробов (16-17 лет, до 75 кг). Тренируются спортсмены в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Василия Стрекалова, Любови Самсоновой.



4-5 марта сборная команда Тульской области по восточному боевому единоборству примет участие в чемпионате и первенстве России в Москве.