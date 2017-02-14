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Власти похвалили управляющие компании из «желтого списка»

Власти похвалили управляющие компании из «желтого списка»

Первые три места в рейтинге взаимодействия с властями и ресурсными компаниями заняли ООО УК «Орион», ООО «Тульское УЖКХ» и ООО «Фасад будущего».

13 февраля в администрации города Тулы обсудили вопросы успешности совместной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе совещания уточнили схему взаимодействия управляющих компаний, ЕДДС и ресурсоснабжающих организаций при возникновении аварийных ситуаций.

Также был оглашен рейтинг взаимодействия тульских управляющих компаний  с газовыми службами, составленный Государственной жилищной инспекции Тульской области за период с 1 по 9 февраля 2017 года:

  • на первом месте  ООО УК «Орион», набравший 53%,
  • на втором месте – ООО «Тульское УЖКХ» - 51%,
  • на третьем – ООО «Фасад будущего».

Наименьший рейтинг – у ООО «УК-Альянс» (13%) и ООО УК «Платоновский лес-2» (13%), а также ООО УК «Домовой» (16%) и ООО «Тульская городская УК» (16,5%).

Совещание прошло под председательством первого заместителя главы администрации города Тулы Владислава Галкина. В работе также принимали участие начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, заместители начальников главных управлений по ЖКХ и благоустройству, руководители и сотрудники отраслевых органов администрации города, руководители и представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

сегодня, в 15:13 +1
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