В Туле элитный сутенер получил 2 года колонии-поселения

14 февраля 2017 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летнему туляку Валерию Моторину.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией). также Моторину вменяли 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор — 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

Как установлено приговором суда, Валерий Моторин в период с декабря 2013 года по 27 сентября 2016 года (это доказанный следствием и судом промежуток времени) подбирал молодых женщин, желающих оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение, а потом и клиентов для них.

Противоправную деятельность Моторина выявили сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Что это значит?

Судебного следствия не проводилось, прения сторон не было, дело рассмотрели очень быстро. Обычно такой порядок применяют при условии очевидности дела, если подсудимый согласен на него и полностью признает вину.

В случае с Моториным, скорее всего, выбор особого порядка судебного разбирательства продиктован тем, что в деле куча свидетелей, которые явно не горели желанием «светиться» на суде.

Как рассказал Myslo источник в правоохранительных органах, среди клиентов Моторина были сплошь влиятельные люди, известные в Туле.

Моторин занимался незаконным бизнесом несколько лет. Находил девушек в Туле и близлежащих областях. Подбирал красоток, организуя кастинги якобы для работы в модельном агентстве. «Бизнес на красотках» Валерий знал изнутри: раньше он работал в одном из тульских модельных агентств.

Собственно, никого насильно на панель не тащили. Все по обоюдному согласию. Это приносило девушкам неплохой доход: по некоторым данным, около 200 тысяч в месяц.

Работа Моторина заключалась в коммуникации: подбирал красоток, показывал их клиенту (на тех же кастингах) и по звонку привозил в условленное место.

Обычно ехали сразу на дом или в сауну.

Час услуг стоил у моторинских девушек прилично — 15 тысяч рублей. Треть из них сутенёр оставлял себе, остальное забирала проститутка. Известно, что две из 16 работниц эротического фронта трудились в модельном агентстве, а в свободное время катались на заказы.

справка Myslo

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо те, кто впервые совершил преступления небольшой или средней тяжести.

Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. От подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения на территории колонии, с разрешения администрации могут передвигаться и вне территории колонии без надзора.

Осужденным может быть разрешено проживание со своими семьями не только на территории колонии-поселения, но и вне ее. Они могут иметь при себе деньги, пользоваться обычной одеждой и т. д.