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«Ночные волки» встретятся с тульской молодежью
Фото из архива Myslo.

«Ночные волки» встретятся с тульской молодежью

Они расскажут о планах на ближайшее будущее, а также всем участникам расскажут об основных направлениях деятельности детских общественных организаций Тулы.

15 февраля на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества пройдет встреча участников регионального отделения мотоклуба «Ночные волки» с лидерами городского детского общественного движения «Юная Тула», членами Тульской городской школьной думы и спортсменами картинг-клуба.

Участникам встречи представят основные направления деятельности детских общественных организаций города Тулы, а «Ночные волки» расскажут о планах на ближайшее будущее. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:32 −1
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