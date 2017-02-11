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Евгений Авилов: Нужно расширить проезжую часть тульских улиц

Евгений Авилов: Нужно расширить проезжую часть тульских улиц

Глава администрации города провел традиционный объезд Тулы. В этот раз выездное мероприятие было посвящено вопросам уборки городских территорий.

В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы уборки улиц в зимний период, кронирования и удаления аварийных деревьев, благоустройства ландшафтных композиций летом и весной.

Глава администрации Тулы Евгения Авилов поручил специальным службам в ходе уборки уделить особое внимание расширению проезжих частей дорог, вырубке поросли по улице Карпова на участке от улицы Ручной до Веневского шоссе.

Также  главам округов поручено в преддверии Дня Победы проинспектировать состояние памятников и прилегающих к ним территорий, произвести необходимые работы по наведению санитарного порядка и ремонта.

В объезде также приняли участие главы округов, помощники главы администрации города, начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеев, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, представители управления по благоустройству, АО «Спецавтохозяйство».

сегодня, в 14:53 0
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