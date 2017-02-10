В Тульской области предприятие задолжало своим работникам 1 млн 703 тысячи рублей

Сотрудники ООО обратились в прокуратуру за защитой нарушенных прав.

Прокуратура Дубенского района провела проверку обращений работников ООО «Дубенский камень». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ работникам предприятия не выплатили зарплату за период декабрь 2016 года – январь 2017 года, всего на сумму 1 703 000 руб.

В адрес гендиректора ООО «Дубенский камень» внесено представление об устранении нарушений закона.

8 февраля прокуратура направила в суд 64 заявления о выдаче судебных приказов к ООО «Дубенский камень» о взыскании задолженности по оплате труда.

Вопрос выплаты заработной платы в ООО «Дубенский камень» находится на контроле в прокуратуре района.