В Тульской области предприятие задолжало своим работникам 1 млн 703 тысячи рублей
Сотрудники ООО обратились в прокуратуру за защитой нарушенных прав.
Прокуратура Дубенского района провела проверку обращений работников ООО «Дубенский камень». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
В ходе проверки установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ работникам предприятия не выплатили зарплату за период декабрь 2016 года – январь 2017 года, всего на сумму 1 703 000 руб.
В адрес гендиректора ООО «Дубенский камень» внесено представление об устранении нарушений закона.
8 февраля прокуратура направила в суд64 заявления о выдаче судебных приказов к ООО «Дубенский камень» о взыскании задолженности по оплате труда.
Вопрос выплаты заработной платы в ООО «Дубенский камень» находится на контроле в прокуратуре района.