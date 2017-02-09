В 2017 году Тульской области выделят 31,5 млн рублей на жилье ветеранам

Фото пресс-службы правительства ТО.

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Андреем Филипповым и заместителем председателя правительства Мариной Левиной.

В ходе встречи обсудили вопросы предоставления мер соцподдержки по обеспечению жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также их вдов.

В прошлом году на приобретение и ремонт жилья было выделено более 130 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Впервые за несколько последних лет удалось полностью ликвидировать очередность среди ветеранов на улучшение жилищных условий этой категории населения.

В 2016 году улучшили жилищные условия 104 инвалида и участника Великой Отечественной войны, а также их вдовы.

За счет средств федерального бюджета жильем были обеспечены 67 ветеранов. На эти цели затрачено 80,5 млн рублей.

Но, как отметил министр, федеральных средств было недостаточно. Поэтому дополнительно из областного бюджета выделили 45,2 млн рублей. Это позволило дополнительно обеспечить жильем 37 ветеранов.

Сейчас на учете в целях получения жилищной субсидии стоят семь ветеранов.

В 2017 году на обеспечение жильем ветеранов в федеральном бюджете заложено 31,5 млн рублей. Это позволит обеспечить субсидиями на приобретение жилья 26 человек.

Как доложил Андрей Филиппов, из резервного фонда регионального правительства предоставлена единовременная матпомощь – 50 тысяч рублей на ремонт жилья инвалидов и участников Великой Отечественной войны на общую сумму 11,3 млн рублей.

На предоставленную материальную помощь ветераны заменили оконные и дверные блоки, ремонт кровли, укрепили фундамент, отремонтировали фасад дома, провели текущий ремонт жилых комнат.

Губернатор поручил в 2017 году расширить перечень категорий, которым оказывается поддержка из средств регионального бюджета.

– В Тульской области проживает порядка 6 тысяч вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И многим из них тоже требуется материальная помощь, — отметил Алексей Дюмин.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина сообщила, что в улучшении жилищных условий особо нуждаются одиноко проживающие вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них проживают в индивидуальных домах и не имеют возможности самостоятельно отремонтировать свое жилище. Предложено начать работу именно с этой категории нуждающихся. На указанные цели потребуется выделение 9,5 млн рублей из областного бюджета.

Алексей Дюмин поручил подготовить необходимый пакет документов для оказания помощи одиноким вдовам ветеранов Великой Отечественной войны из средств областного бюджета. Соответствующее поручение губернатор дал и региональному минфину.