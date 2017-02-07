В Тульской области нашли ядовитую «незамерзайку» из Москвы и Владимира

Управление Роспотребнадзора в Тульской области проверяет, безопасны ли стеклоомывающие жидкости — сколько в них содержится метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.

Из отобранных 40 образцов жидкости в шести обнаружилось содержание метанола, превышающее допустимый уровень:

«Капелька» (производитель ООО «Эко-Технология», г. Владимир, ул. Дворянская, 27а), в исследованном образце выявлено содержание метанола 22,2%;

(производитель ООО «Эко-Технология», г. Владимир, ул. Дворянская, 27а), в исследованном образце выявлено содержание метанола «NordWind» марки (-30) (производитель ООО «Торговый Дом «Вымпел Торг», г. Москва, ул. 3-я Никопольская, 7), содержание метанола от 17,0% до 19,1% ;

марки (-30) (производитель ООО «Торговый Дом «Вымпел Торг», г. Москва, ул. 3-я Никопольская, 7), содержание метанола ; «Вертикаль» -300 С (изготовитель — ООО «Вертикаль», расположенный по адресу: Владимир, ул. Студеная гора, 36а), содержание метанола 17,2% и 21,5% соответственно;

-300 С (изготовитель — ООО «Вертикаль», расположенный по адресу: Владимир, ул. Студеная гора, 36а), содержание метанола соответственно; «Gleid Extro polar» -30 (изготовитель — ООО «Дельрос», Владимирская область, округ Александров, поселок Балакирево, ул. Заводская, 10, корп. 41), с содержанием метанола 19,0% ;

-30 (изготовитель — ООО «Дельрос», Владимирская область, округ Александров, поселок Балакирево, ул. Заводская, 10, корп. 41), с содержанием метанола ; «Вьюга» -30 (изготовитель — ООО «ИнформПрогресс», Московская область, Мытищинский район, п. Юдино), содержится 22,2% метанола;

(изготовитель — ООО «ИнформПрогресс», Московская область, Мытищинский район, п. Юдино), содержится метанола; «Crystal Cler» марки (-30) ICE STORM (производитель ООО «Регалит», Московская область, Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе), 19,6% метанола.

В отношении предпринимателей возбуждены административные дела.

С реализации сняли 310 литров «незамерзайки», не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Метиловый спирт (метанол) запрещен для производства стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей. Это дешевый спирт, который хорошо очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта.

Метанол — очень сильный яд, который вызывает отравления химической этиологии.

Летальность от употребления метилового спирта — 100% случаев. Так, в Тульской области в 2015 году от этого погиб 31 человек, в 2016 году — 14 человек.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Эти составляющие имеют неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить, и они менее токсичны для человека.

Все стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты. Они непригодны для пищевых целей и использования в качестве спиртового напитка.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает потребителей не приобретать стеклоомывающую жидкость в неустановленных местах торговли. При покупке средств по уходу за автомобилем рекомендуется обращать внимание на состав жидкостей и отсутствие в них метилового спирта.