Два туляка украли из магазина выпивку, закуску и средства гигиены

В ночь на 4 февраля в дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился начальник службы безопасности сети супермаркетов «Пятерочка». Мужчина сообщил, что в магазин на улице Михеева, отжав входную дверь, проникли двое посторонних.

На место происшествия сразу отправились следственно-оперативная группа полиции и экипаж патрульно-постовой службы. При просмотре видеозаписи с установленных внутри магазина камер наблюдения выяснилось, что злоумышленниками являются два молодых человека. После закрытия магазина они проникли внутрь и украли 2 бутылки виски, 2 бутылки вермута, 2 бутылки водки, 2 упаковки кетчупа, 2 палки колбасы, 1 упаковку сарделек, 1 упаковку пельменей, 1 дезодорант, 1 мочалку для душа, 1 зубную пасту и 1 пену для бритья. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.