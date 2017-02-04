Два туляка украли из магазина выпивку, закуску и средства гигиены
Полиция задержала их в процессе употребления похищенного.
В ночь на 4 февраля в дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился начальник службы безопасности сети супермаркетов «Пятерочка». Мужчина сообщил, что в магазин на улице Михеева, отжав входную дверь, проникли двое посторонних.
На место происшествия сразу отправились следственно-оперативная группа полиции и экипаж патрульно-постовой службы. При просмотре видеозаписи с установленных внутри магазина камер наблюдения выяснилось, что злоумышленниками являются два молодых человека. После закрытия магазина они проникли внутрь и украли 2 бутылки виски, 2 бутылки вермута, 2 бутылки водки, 2 упаковки кетчупа, 2 палки колбасы, 1 упаковку сарделек, 1 упаковку пельменей, 1 дезодорант, 1 мочалку для душа, 1 зубную пасту и 1 пену для бритья. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
Чуть позднее полицейские поймали злоумышленников за употреблением украденного.
Молодые люди были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции, где выяснилось, что задержанными являются ранее судимые и нигде не работающие жители Тулы 1994 и 1995 годов рождения.
В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании меры пресечения.