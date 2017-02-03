Две тульские школы незаконно требовали дополнительные документы для приема детей в первый класс

Прокуратура Зареченского района Тулы изучила информацию о зачислении в школу первоклашек, опубликованную на сайтах образовательных учреждений.

Нарушения были найдены на сайтах Центров образования №31 и №5. В перечни документов, необходимых для принятия ребенка в школу, «затесались» лишние документы.

Так, в соответствии приказом Минобра РФ для приема в первый класс родители предъявляют оригинал паспорта, свидетельства о рождении ребенка (для подтверждения родства), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Требование предоставления других документов для приема детей в образовательное учреждение не допускается.

Однако на сайтах центров при зачислении в школу требовали наряду с указанным выше комплектом документов предоставить СНИЛС ребенка и СНИЛС родителя.

В связи с этим прокуратурой руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об образовании.