новости
новости
Регистрация
Две тульские школы незаконно требовали дополнительные документы для приема детей в первый класс

Две тульские школы незаконно требовали дополнительные документы для приема детей в первый класс

Список всех необходимых документов утвержден Минобрнауки РФ.

Прокуратура Зареченского района Тулы изучила информацию о зачислении в школу первоклашек, опубликованную на сайтах образовательных учреждений.

Нарушения были найдены на сайтах Центров образования №31 и №5. В перечни документов, необходимых для принятия ребенка в школу, «затесались» лишние документы.

Так, в соответствии приказом Минобра РФ для приема в первый класс родители предъявляют оригинал паспорта, свидетельства о рождении ребенка (для подтверждения родства), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Требование предоставления других документов для приема детей в образовательное учреждение не допускается.

Однако на сайтах центров при зачислении в школу требовали наряду с указанным выше комплектом документов предоставить СНИЛС ребенка и СНИЛС родителя.

В связи с этим прокуратурой руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства об образовании.

сегодня, в 11:43 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
прокуратурашколапервоклассники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел тульское предприятие «Сплав»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел тульское предприятие «Сплав»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика