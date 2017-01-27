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Юрий Цкипури: «Смотрю на молодёжь и понимаю: Тула в надежных руках!»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Юрий Цкипури: «Смотрю на молодёжь и понимаю: Тула в надежных руках!»

Об этом заявил мэр города Юрий Цкипури на традиционной встрече со студенческим активом Тулы.

За чашкой чая со свежей выпечкой, в душевной, теплой обстановке Юрий Иванович сказал студентам:
- Вы авангард современной молодежи, наша надежда и гордость. В Туле всегда была талантливая, умная и инициативная молодежь! Смотрю на вас и понимаю, что Тула в надежных руках. Вы — наше будущее.


Юрий Цкипури отметил, что, в том числе, предложения тульской молодёжи — свежие, четкие, грамотные — легли в основу Программы социально-экономического развития Тулы до 2021 года.

 



- План развития региона на ближайшую пятилетку поделен на семь ключевых разделов: «Достойная жизнь на малой Родине», «Образование будущего: кадры для промышленности», «Новая индустриализация», «Экономический прорыв», «Агроиндустрия — развитие села», «Здоровый и сильный регион», «Сохранение наследия и развития туризма», — говорит Юрий Цкипури. — Каждый из них — ответ на вопрос о том, какой мы все хотим видеть Тульскую область, что необходимо нам для развития, повышения качества жизни.
 


 

Юлия Королева, председатель Тульской областной организации «Российский Союз Молодежи»:

Юлия Королева

Юлия Королева

Наша молодежь на самом деле очень творческая и с любовью относится к нашему городу, — сказала . — Все те лучшие чувства, которые есть в сердце молодых людей, вылились в песню о Туле, посвященную 870-летию нашего города. Мы хотим вам подарить текст этой песни, выгравированный на дереве.

 


А потом посыпались вопросы.
- Юрий Иванович, расскажите о своих студенческих годах?
- У меня мама русская, а папа — грузин, отсюда такая фамилия — Цкипури. Я окончил Воронежский мединститут, а в Тулу попал по распределению. Это был далекий 1974 год.

Нам с женой, молодым врачам, здесь очень понравилось. Тула — прекрасный город, и люди в нем великолепные.

Студенческая жизнь была очень веселой, яркой, насыщенной. И праздники были, и трудовые будни. Но все же это были самые счастливые дни!

- Какие, помимо материнского капитала, в регионе действуют программы по поддержке молодых семей?
- Программа помощи молодым семьям реализуется в Туле восемь лет и направлена на улучшение жилищных условий. Ежегодно сертификат получает 91 семья. Сейчас в очереди стоят порядка 200 семей. Но самое главное — это в целом улучшение качества жизни людей.

 



- Как после окончания института попасть работать в «белый дом»?
- Молодые кадры всегда нужны! Мы открыты и доступны — приходите к нам на практику! Большинство молодых людей, которые хорошо проявили себя на практике, сейчас работают в правительстве. Будьте работоспособны, неравнодушны, генерируйте идеи — для вас все пути будут открыты!
В финале встречи все студенты получили памятные подарки.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:17 +2
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