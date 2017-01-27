Тульским студентам вручили именные стипендии

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле в молодежном многопрофильном центре «Родина» состоялось торжественное вручение именных стипендий тульским школьникам и студентам.

В рамках мероприятия наградили 40 молодых людей из различных школ, ссузовов и вузов Тулы за отличные успехи в учебе, активную жизненную позицию и достижения в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.

Стипендии ежегодно вручаются администрацией Тулы для поощрения талантливой учащейся и студенческой молодежи.