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Тульским студентам вручили именные стипендии
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульским студентам вручили именные стипендии

Ежегодно администрацией поощряется талантливая молодежь.

В Туле в молодежном многопрофильном центре «Родина» состоялось торжественное вручение именных стипендий тульским школьникам и студентам.

В рамках мероприятия наградили 40 молодых людей из различных школ, ссузовов и вузов Тулы за отличные успехи в учебе, активную жизненную позицию и достижения в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.

Стипендии ежегодно вручаются администрацией Тулы для поощрения талантливой учащейся и студенческой молодежи.

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Именная стипендия студентам, Фото: 45
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:19 +2
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