Фото Дмитрия Дзюбина.
Тульским студентам вручили именные стипендии
Ежегодно администрацией поощряется талантливая молодежь.
В Туле в молодежном многопрофильном центре «Родина» состоялось торжественное вручение именных стипендий тульским школьникам и студентам.
В рамках мероприятия наградили 40 молодых людей из различных школ, ссузовов и вузов Тулы за отличные успехи в учебе, активную жизненную позицию и достижения в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.
Стипендии ежегодно вручаются администрацией Тулы для поощрения талантливой учащейся и студенческой молодежи.
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