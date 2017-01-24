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За 2016 год тульские музеи посетили более миллиона человек

За 2016 год тульские музеи посетили более миллиона человек

Количество желающих посетить тульские музеи увеличилось почти на 19 процентов.

Итоги работы министерства культуры подвела сегодня в рамках пресс-конференции руководитель профильного ведомства Татьяна Рыбкина.

Она уточнила, что посетителями музеев Тульской области в 2016 году стали 1 млн 91 тыс. человек, что больше, чем в 2015 году, на 18,7%. За год выросло на 15% количество музейных выставок – до 261.

- Мы сейчас принимаем выставку, организованную Военно-историческим обществом, - «Война и мир». Она проходит в музее оружия, ее уже посетили 3 тысячи человек. Надеемся до окончания ее работы 13 февраля, что ее посетят 10 тысяч человек.

По словам министра, наши областные музеи ведут большую воспитательно-образовательную работу с детьми, организуют массу различных мероприятий, например, «Ночь музеев» и «Ночь искусств». И за прошлый год в них приняли участие 248,5 тыс детей. 

По словам Татьяны Рыбкиной, на стадии завершения проект по созданию музейно-выставочного комплекса Тульского кремля — в бывшем здании электростанции будут располагаться новые экспозиции Военно-исторического музея и музея истории Тульского кремля. По мнению министра, новый музейный комплекс должен стать одной из главных точек притяжения для туляков и гостей города.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:28 +1
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