За 2016 год тульские музеи посетили более миллиона человек

Итоги работы министерства культуры подвела сегодня в рамках пресс-конференции руководитель профильного ведомства Татьяна Рыбкина.

Она уточнила, что посетителями музеев Тульской области в 2016 году стали 1 млн 91 тыс. человек, что больше, чем в 2015 году, на 18,7%. За год выросло на 15% количество музейных выставок – до 261.

- Мы сейчас принимаем выставку, организованную Военно-историческим обществом, - «Война и мир». Она проходит в музее оружия, ее уже посетили 3 тысячи человек. Надеемся до окончания ее работы 13 февраля, что ее посетят 10 тысяч человек.

По словам министра, наши областные музеи ведут большую воспитательно-образовательную работу с детьми, организуют массу различных мероприятий, например, «Ночь музеев» и «Ночь искусств». И за прошлый год в них приняли участие 248,5 тыс детей.

По словам Татьяны Рыбкиной, на стадии завершения проект по созданию музейно-выставочного комплекса Тульского кремля — в бывшем здании электростанции будут располагаться новые экспозиции Военно-исторического музея и музея истории Тульского кремля. По мнению министра, новый музейный комплекс должен стать одной из главных точек притяжения для туляков и гостей города.