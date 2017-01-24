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Тульская область лидирует по уровню зарплаты работников культуры

Тульская область лидирует по уровню зарплаты работников культуры

Об этом заявила на пресс-конференции по итогам 2016 года министр культуры Татьяна Рыбкина.

На пресс-конференции по итогам 2016 года министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о результатах проведенной работы. И начала министр с денежного вопроса, вернее, с зарплаты работников культуры. 

Фактически средняя зарплата сотрудников в 2016 году составила 22 884 рубля.

Сотрудники федеральных очагов культуры получали в среднем 33 112 рублей, региональных – 23 453 рубля, а муниципальных – 19 159 рублей. По словам Татьяны Рыбкиной, по этому показателю Тульская область сумела сохранить за собой лидирующее положение среди регионов Центрального федерального округа, занимая 3-е место после Москвы и Московской области.

Возможно, денежная мотивация работников культуры сыграла свою роль, и культурная жизнь региона оживилась. Например, за год выросла посещаемость областных музеев на 18,7%. 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:51 +1
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