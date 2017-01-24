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Татьяна Рыбкина: В Туле появится музейный квартал

Татьяна Рыбкина: В Туле появится музейный квартал

Татьяна Рыбкина рассказала о проекте «Русские усадьбы» и о планах реставрации исторических объектов на территории Тулы и области.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года и планам работы в 2017 году, рассказала о проекте «Русские усадьбы» и о планах реставрации исторических объектов на территории Тулы и области.

Завершена реставрация парка Богородицкого дворца-музея. Созданы основные площадки, проложены дорожки, установлены лавочки, освещение. Приведен в порядок фасад дворца с парадной лестницей. Проведены определенные технические работы во дворце, чтобы создать комфортные условия для посетителей.

- В Богородицке та часть, которая называется графской, завершена. Что касается пруда и набережной, то это проекты городские, это не объекты культурного наследия. Проект набережной пруда есть, он создан на спонсорские деньги, а реализован будет по «народному бюджету». Обязательно будет воссоздан каскад прудов. Это большой емкий проект, его разработал и финансирует спонсор, бывший житель Богородицка, ныне москвич. Что касается очистки прудов, то моя позиция такая - нужна механическая очистка, в том числе донных отложений. Только биологической очисткой ограничиваться нельзя. Сейчас этот вопрос обсуждают в минприроды. Я буду поддерживать эту позицию, нужно искать средства, входить в федеральные проекты, - пояснила свою позицию министр.

Сделаны первые шаги по восстановлению музея «Бежин луг» - отреставрирован основной дом, создана экспозиция музея, хотя в дальнейшем она будет пополняться. В планах – реставрация других зданий музея, сам музей уже работает и принимает посетителей.

- Мы активно сотрудничаем с музеем Тургенева в Спасское-Лутовиново и обсуждаем создание общего литературно-туристического маршрута – Никольско-Вяземское, Спасское-Лутовиново и Бежин луг. Это особенно актуально накануне 200-летия рождения Ивана Тургенева (его будут отмечать в 2018 году), - сказала министр.

Что планируется отреставрировать в 2017 году? Первоочередная задача - Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь. В ближайшее время там сделают крышу и позолотят купола. В планах – реставрация Введенского храма Белевского мужского монастыря.

В 2017 году будут продолжены работы по реставрации Николаевской колокольни в Веневе. Но завершатся работы, скорее всего, в 2018 году.

Уже выделены средства на проведение реставрации церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы в селе Тургенево – эти работы пройдут в рамках  подготовки к 200-летию Ивана Тургенева.

- Еще один интересный проект, который министр культуры Владимир Мединский обсуждал с губернатором области Алексеем Дюминым - создание музейного квартала на улице Металлистов в Туле. В 2017 году будут выделены средства на реставрацию домов №8, 10 и 25. Мы плотно работаем с музеями, чтобы сформировать в них экспозиции.

А еще в Туле создают музей Тульского резного наличника – по инициативе сотрудников дома народного творчества. Эту идею поддержал губернатор. 

- Многие туляки приносят нам и фотографии наличников, и сами наличники, - говорит Татьяна Рыбкина. - В 2017 году музей будет открыт на базе Дома народного творчества в Туле на улице 9 Мая, 1.

Проект «Русские усадьбы» Татьяна Рыбкина представляла буквально на днях в Австрии и Испании.

По ее словам, о России иностранцы-путешественники и туристы знают крайне мало. И надо как можно больше про себя рассказывать.

- Если ничего не делать, то о нас никто и не узнает. Форум в Мадриде дал возможность презентовать проект «Русские усадьбы», показать свою сувенирную линейку, связанную с этим проектом. А еще мы попали в туристическую программу, сказанную с чемпионатом мира по футболу. Для гостей чемпионата разрабатывают туристические маршруты и Тула в их числе, - сказала Татьяна Рыбкина.  

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:08 0
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