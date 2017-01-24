новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет моноспектакль по произведениям Владимира Высоцкого

В Туле пройдет моноспектакль по произведениям Владимира Высоцкого

Творческая встреча запланирована в рамках цикла мероприятий «Поэтические вернисажи Дома-музея В.В. Вересаева».

28 января 2017 года «Дом-музей В.В. Вересаева» приглашает на моноспектакль тульской актрисы Инны Тарады по произведениям Владимира Высоцкого.

Творческая встреча пройдет в рамках цикла мероприятий «Поэтические вернисажи Дома-музея В.В. Вересаева». Начало в 15.00.

Мероприятие приурочено к 79-летию со дня рождения советского поэта, актёра, автора и исполнителя песен, лауреата Государственной премии СССР Владимира Высоцкого.

Актриса Тульского академического театра драмы, киноактриса Инна Тарада, которую зрители привыкли видеть роковой красавицей в спектаклях, покажет себя с неожиданной стороны: представит на суд публики моноспектакль о Владимире Высоцком и Марине Влади. В основу легла книга Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведения самого Высоцкого, история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей, ибо любовь существует вечно – в памяти, лирике, воспоминаниях.

Вход на мероприятие по входному билету

Мероприятие будет интересно посетителям старше 12 лет (12+)

 

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:40 +4
Другие статьи по темам
Люди
Владимир ВысоцкийИнна Тарада
Место
ТулаДом-музей Вересаева
Прочее
моно-спектакль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кто пришел играть в «Арсенал»
Кто пришел играть в «Арсенал»
За 2016 год тульские музеи посетили более миллиона человек
За 2016 год тульские музеи посетили более миллиона человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика