В Туле пройдет моноспектакль по произведениям Владимира Высоцкого

28 января 2017 года «Дом-музей В.В. Вересаева» приглашает на моноспектакль тульской актрисы Инны Тарады по произведениям Владимира Высоцкого.

Творческая встреча пройдет в рамках цикла мероприятий «Поэтические вернисажи Дома-музея В.В. Вересаева». Начало в 15.00.

Мероприятие приурочено к 79-летию со дня рождения советского поэта, актёра, автора и исполнителя песен, лауреата Государственной премии СССР Владимира Высоцкого.

Актриса Тульского академического театра драмы, киноактриса Инна Тарада, которую зрители привыкли видеть роковой красавицей в спектаклях, покажет себя с неожиданной стороны: представит на суд публики моноспектакль о Владимире Высоцком и Марине Влади. В основу легла книга Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведения самого Высоцкого, история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей, ибо любовь существует вечно – в памяти, лирике, воспоминаниях.

Вход на мероприятие по входному билету

Мероприятие будет интересно посетителям старше 12 лет (12+)

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.